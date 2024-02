Lista Champions Napoli, comunicate le scelte ufficiali: Zielinski e un nuovo acquisto tra gli esclusi

Il Napoli ha reso noto la lista Champions League: ecco chi è il nuovo acquisto escluso oltre Piotr Zielinski.

Dopo aver reso nota la lista della Serie A, che ha visto Diego Demme estromesso dalla rosa di coloro che continueranno ad essere a disposizione per Walter Mazzarri nel prosieguo della stagione, i campioni d’Italia in carica hanno comunicato quella relativa alla Champions League.

Una lista per cui c’era grande attesa, soprattutto per ciò che concerne la situazione di Piotr Zielinski, ormai ai ferri corti con Aurelio De Laurentiis a causa del mancato prolungamento di contratto, con l’ombra dell’Inter sempre più nitida sullo sfondo.

Lista Champions: ecco gli esclusi scelti dal Napoli

Un matrimonio durato ben 8 anni quello tra Zielinski ed il Napoli, arrivato nel 2016 dall’Empoli ed autore di un percorso che l’ha visto vincere una Coppa Italia nel 2020 e soprattutto lo scorso scudetto, atteso ben trentatrè anni dalla città partenopea.

Purtroppo per società e tifosi, che dopo il rifiuto estivo alle sirene arabe avevano accarezzato l’idea della scelta di vita di un calciatore in grado di preferire la piazza azzurra ai petrodollari, questo rapporto di lunga data terminerà nel peggiore dei modi. Il polivalente centrocampista polacco è stato infatti clamorosamente escluso dalla lista Champions League. Una situazione paradossale per un ragazzo che soli sei mesi fa festeggiava un tricolore vinto da protagonista assoluto.

La doccia fredda non è arrivata solamente per Zielinski: anche il neo acquisto Leander Dendoncker non prenderà parte agli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi Hernandez, nonostante la capacità di disimpegnarsi in più ruoli, terzetto di difesa compreso, che hanno condotto la società alle valutazioni, conferma di Ostigard compresa, legate alla mancata chiusura dell’operazione Nehuen Perez. Ricordiamo che il regolamento UEFA prevede un cambio di un massimo di tre giocatori rispetto alla lista di settembre, motivo per cui la scelta è ricaduta sui nuovi acquisti Mazzocchi, Traorè e Ngonge

Ultimo non per importanza Diego Demme, già fuori dal gruppone che prenderà parte alla seconda metà di stagione in Serie A. Il tedesco d’origini italiane, dopo esser riuscito a ritagliarsi nuovamente un pò di spazio nell’ultimo mese a causa della moltitudine di infortuni che ha colpito la zona mediana, concluderà nel peggiore dei modi la sua esperienza in azzurro, che gli ha permesso comunque di alzare una Coppa Italia da protagonista nell’ormai lontano 2020.

Questa la lista completa comunicata dal Napoli.

CAJUSTE

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK