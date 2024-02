Il Chief Scout Iacomino sicuro: “Più forte di Vlahovic e Dzeko, acquisto pazzesco del Napoli” (ESCLUSIVA)

Il Napoli ha chiuso un grandissimo acquisto che potrebbe rivelarsi un colpo sensazionale, ne è sicuro il Chief Scout Luigi Iacomino.

Il calciomercato si è chiuso da poche ore. Solitamente il giorno dopo è quello dei giudizi, con i tifosi del Napoli che si stanno dividendo tra chi si ritiene soddisfatto e chi avrebbe voluto di più. All’ombra del Vesuvio sono arrivati Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, Junior Hamed Traorè in prestito dal Bournemouth, Cyril Ngonge dal Verona e Leander Dendoncker in prestito dall’Aston Villa. Eppure, in realtà, gli azzurri hanno messo a segno un altro colpo di calciomercato. Già, perché anche Matija Popovic, attaccante classe 2006, lo possiamo considerare un vero e proprio acquisto di questa sessione invernale di calciomercato.

Il serbo 2006 non è stato tesserato dal Napoli a causa dell’assenza del posto da extracomunitario, ecco perché il primo tesseramento in Italia del giovane svincolatosi pochi mesi fa dal Partizan Belgrado, è stato effettuato dal Monza. I brianzoli terranno Popovic fino a giugno e poi cederanno l’attaccante al Napoli. Tutto fa parte di un accordo con la società lombarda che in cambio ha avuto il prestito di Alessio Zerbin fino al termine della stagione.

Chi è Matija Popovic, l’intervista al Chief Scout Luigi Iacomino sul giovane acquistato dal Napoli

La curiosità di conoscere meglio questo calciatore, di cui se ne dice un gran bene, è davvero tanta. Ecco perché la redazione di SpazioNapoli ha chiesto un esperto del settore – l’intermediario e Chief Scout, Luigi Iacomino – quali siano le caratteristiche di Matija Popovic e quali potrebbero essere le sue future potenzialità.

Si parte subito con un paragone molto forte, che già fa sognare i tifosi del Napoli:

“Possiamo paragonare Matija Popovic a Dusan Vlahovic, anche se è leggermente più alto. Ha potenzialità innate, ma altre possono ancora svilupparsi come l’accelerazione, la forza fisica, la pressione al tiro e lo stacco aereo. Parliamo un ragazzo di appena 18 anni, ma ha capacità da centravanti navigato. I suoi movimenti sono da attaccante puro: sa farsi spazio, sa sbracciare, sa ritagliarsi lo spazio a mezza luna, attacca la profondità centralmente e ha un buon controllo del pallone. Ovviamente parliamo di un ragazzo di soli 18 anni che ha ampi margini di miglioramento Il Napoli ha fatto un grandissimo colpo in prospettiva, credo possa diventare anche più forte di Vlahovic. Se facciamo il paragone, il serbo della Juventus a 19 anni giocava ancora nel campionato Primavera con la Fiorentina. Popovic, invece, a 18 anni, si appresta a vivere già uno scorcio di stagione in Serie A. Sicuramente a breve farà parlare di sé.

Più forte di Vlahovic e Dzeko

Come detto, anche in virtù dell’imponente altezza (è alto 193cm, ndr), lo possiamo considerare un centravanti a tutti gli effetti, ma ha anche velocità e qualità per giocare sull’esterno. Tant’è che è bravo ad attaccare la profondità partendo proprio sulla fascia sfruttando l’ampiezza. Il suo piede preferito è il destro, ma nel controllo e nel calcio è molto bravo anche con il mancino. Come tipologia di calciatore possiamo dire che ricorda Edin Dzeko, quel tipo di centravanti forte fisicamente ma bravissimo a giocare anche di reparto con la squadra. Oppure, come già detto, possiamo accostarlo a Dusan Vlahovic. Popovic, però, ha secondo me una vena realizzativa addirittura superiore ad entrambi e potrebbe alla fine diventare più forte. Va ovviamente inserito in un contesto di squadra che sappia valorizzare ed esaltare le sue caratteristiche, magari con due esterni bravi a saltare l’uomo e fornirgli palloni puliti per calciare in porta. Si tratta di un grandissimo colpo, vanno fatti i complimenti a Meluso, Sinicropi, Micheli e a tutto lo scouting del Napoli“.

Dunque, stando a quanto riferito da un esperto talent scout come Luigi Iacomino, l’acquisto di Matija Popovic può essere considerato un vero e proprio super colpo da parte del Napoli. Ricordiamo, infatti, che gli azzurri sono riusciti a strapparlo a una folta concorrenza di super potenze internazionali come Bayern Monaco e Manchester City. Aurelio De Laurentiis potrebbe ritrovarsi in casa l’ennesimo gioiello.

Pasquale Giacometti