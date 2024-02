Biglietto Napoli-Genoa: info, prezzi e modalità di acquisto

Nuovi aggiornamenti sui tagliandi della prossima partita casalinga degli azzurri in programma contro il Genoa

Quella contro il Verona dovrà essere la partita che permetterà al Napoli di trovare continuità per la prima volta in stagione. Prima i gialloblu, poi la complicata trasferta a San Siro contro il Milan ed infine il ritorno al Maradona contro il Genoa. Proprio Alberto Gilardino, attuale allenatore del Genoa, secondo il quotidiano Cronache di Napoli sarebbe in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis per un posto sulla panchina azzurra.

Il tecnico dei rossoblu infatti, con il suo Genoa, sta dimostrando di avere tutte le qualità per il grande salto su una panchina più prestigiosa come quella del Napoli. Tra pochi giorni si potranno acquistare i tagliandi proprio per la partita contro il Genoa che sarà in programma sabato 17 febbraio alle ore 15. A comunicarlo è stata stesso la società partenopea che, attraverso una nota sul proprio sito web ufficiale, ha spiegato che i biglietti saranno disponibili da lunedì 5 febbraio.

Napoli-Genoa, come acquistare i tagliandi

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha puntualizzato su come acquistare i tagliandi della partita contro il Genoa, prossimo impegno casalingo dopo quello con il Verona di domenica. La vendita libera dei biglietti partirà dalle ore 12:00 di Lunedì 5 Febbraio 2024 e terminerà ad esaurimento posti. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone, allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

Sia per gli acquisti online che presso i punti vendita, non sarà necessario il possesso della fidelity card. Questi i prezzi dei biglietti per la vendita libera:

Curve Inferiori : 14€ – 10€ (promo under 30)

Curve Superiori: 30€ – 20€ (promo under 30)

Distinti Inferiori: 40€ – 25€ (promo under 30)

Distinti Superiori: 50€ – 35€ (promo under 30)

Tribuna Nisida 65€ – 45€ (promo under 30)

Tribuna Posillipo 90€ – 60€ (promo under 30)

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido – che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.