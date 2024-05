UFFICIALE – De Zerbi lascia il Brighton: il suo annuncio sul futuro spiazza tutti

Annuncio a sorpresa del Brighton che ha comunicato l’addio di Roberto De Zerbi a fine stagione: il tecnico spiazza tutti sul futuro.

Nelle ultime ore erano circolate le parole di Roberto De Zerbi ai microfoni di The Atheltic dove affermava di aver preso la sua decisione sul futuro. L’ex tecnico del Sassuolo aveva espresso la sua volontà di restare alla guida del Brighton anche il prossimo anno chiudendo così ai tanti club interessati a lui.

De Zerbi, però, aveva anche affermato di doversi sedere per parlare del futuro del club con il proprietario e l’intero organigramma societario. Confronto che a quanto pare non ha portato ad un punto d’incontro tra le parti.

Oggi pomeriggio, infatti, è arrivato l’annuncio da parte del Brighton che si separerà da De Zerbi dopo il match di domani contro il Manchester United, ultima giornata di Premier League.

L’addio al Brighton apre la porta a scenari inesplorati sul futuro del tecnico, uno dei più richiesti in giro per l’Europa. De Zerbi, però, ha spiazzato tutti sul futuro.

De Zerbi saluta il Brighton: l’annuncio sul futuro spiazza tutti

Nelle ultime settimane il nome di Roberto De Zerbi era stato accostato anche al Napoli, ma il futuro dell’ex tecnico del Sassuolo sembrava destinato alla permanenza al Brighton.

L’addio, ora, ha colto di sorpresa tutti, ma soprattutto sono state le parole di De Zerbi a spiazzare gli addetti ai lavori.

Di seguito il comunicato:

“Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche. Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonchè il nostro lavoro e i nostri valori umani. Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri”.

Il Napoli, ora, è piuttosto defilato nella corsa a De Zerbi. Fortemente interessati, invece sono Bayern Monaco e Milan che sono alla disperata ricerca di un nuovo allenatore. De Zerbi ha affermato di volersi prendere una pausa, ma non è impossibile immaginare che l’annuncio ufficiale sul suo prossimo club possa arrivare a breve. Proprio il Bayern Monaco, secondo quanto riportato in Germania, avrebbe messo il tecnico bresciano in cima alla propria lista.