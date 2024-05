Sostituto Osimhen, il Napoli torna alla carica: il nuovo bomber può arrivare dalla Serie A

Il Napoli è alla ricerca dell’attaccante che dovrà raccogliere l’eredità di Victor Osimhen, si torna su una vecchia idea della Serie A.

Manca solo una giornata al termine del campionato di Serie A e del campionato per il Napoli, che dopo il 2-2 ottenuto nell’anticipo della 37esima giornata contro la Fiorentina, rischia seriamente di restare fuori da ogni discorso per l’Europa. Anche la qualificazione alla Conference League, infatti, a questo punto diventa davvero complicata da raggiungere. Se così dovesse essere, il fallimento della stagione del Napoli sarebbe assolutamente certificato. E dopo un’annata come questa ci sarà l’esigenza di risollevarsi in fretta.

Il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi uomini di fiducia sono già a lavoro per programmare la prossima stagione. Ci saranno tanti cambiamenti, a partire dal direttore sportivo (si attende solo l’annuncio per la nomina di Giovanni Manna, ndr), ma anche l’allenatore e gran parte della squadra saranno soggette a una vera e propria rivoluzione. Uno dei compiti più complicati sostituire Victor Osimhen, tra i sicuri partenti in estate.

Calciomercato Napoli, si tornare a puntare Zirkzee del Bologna

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, in queste ore si sarebbe registrato nuovamente il forte interesse da parte del Napoli per Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che piace a tutte le big di Serie A e d’Europa. Zirkzee ha una situazione particolare: il Bayern Monaco ha una clausola di riacquisto da 40 milioni, oppure il 40% sulla futura rivendita da parte dei felsinei. Tale opzione scadrà nel mese di luglio, ma ovviamente le intenzioni inizieranno a essere chiare molto prima. Il Napoli attende con interesse, forte del fatto che – a differenza delle altre formazioni italiane interessate (Milan, Inter e Juventus in caso di cessione di Vlahovic) -, ad avere il maggior budget a disposizione per l’acquisto sarà proprio De Laurentiis.

Tutto ovviamente dipenderà dalla cessione di Osimhen, per il quale il Napoli pretenderà il pagamento della clausola rescissoria del valore di 130 milioni di euro. A mostrare interesse per ora è stato il PSG, ma anche il Chelsea potrebbe farci un pensierino. Il calciomercato estivo è lungo e non è ancora iniziato, quindi ci sarà tempo per andare in fondo alle trattative, ma intanto i partenopei si guardano intorno alla ricerca del potenziale sostituto del nigeriano. Zirzkee ha tutte le caratteristiche giuste per poter essere il degno erede del centravanti azzurro.