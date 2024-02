Napoli-Barcellona, niente sold out al Maradona: i biglietti ancora disponibili

Sono ancora tanti i tagliandi ancora disponibili per Napoli-Barcellona: non c’è ancora il sold out per il match valido per gli ottavi di Champions League.

Il Napoli ha chiaro come obiettivo quello di entrare fra le prime quattro in campionato, ma senza tralasciare un occhio alla Champions League di quest’anno. Il club azzurro dovrà infatti giocare gli ottavi della massima competizione europea contro il Barcellona: un avversario difficile, ma senza dubbio non impossibile.

I ragazzi di Mazzarri possono così ancora provare a sognare di bissare un obiettivo straordinario come i quarti di Champions , raggiunti per la prima volta nella storia del club azzurro nello scorso anno. Sarebbe davvero un bel riscatto al cospetto dei risultati davvero deludenti fin qui in campionato.

Napoli-Barcellona, i biglietti disponibili

L’entusiasmo dei tifosi è, però, inevitabilmente calato. Si è passati infatti dalle straordinarie prestazioni dello scorso anno, culminate con lo Scudetto vinto ad Udine, al clamoroso nono posto fin qui maturato. La dirigenza ha provato a rimediare a ciò investendo cospicuamente nel mercato di gennaio, acquistando giocatori come Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker. Non tutti potranno però giocare la gara contro i blaugrana: sarà necessario escludere due di loro per la lista Champions.

La squadra sta provando a lanciare segnali di crescita in questo mese di gennaio, come dimostrato nel corso della spedizione araba in Supercoppa. Ma questo non può ancora bastare per riempire nuovamente il Maradona come visto nello scorso anno.

Rimane infatti eclatante il dato relativo alla vendita libera partita quest’oggi dei biglietti di Napoli-Barcellona. Si è aperta quest’oggi la vendita libera dei tagliandi per la gara di Champions e risultano infatti ancora disponibili molti biglietti. Le voci visibili sul sito Ticketone recitano infatti “disponibilità bassa” per le curve inferiori e i distinti superiori. Disponibilità media invece quella per i biglietti della Tribuna Posillipo e della Tribuna Nisida. I biglietti sembrano comunque destinati man mano ad esaurirsi, ma non con la solita rapidità a cui avevano abituato i tifosi azzurri nel corso della scorsa stagione.