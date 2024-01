Rinnovo Politano, Giuffredi punge i tifosi: “A qualcuno non va bene”

Nuove dichiarazioni dell’agente Mario Giuffredi che ha parlato in merito al rinnovo di Matteo Politano con il Napoli

Manca poco, pochissimo alla chiusura ufficiale del calciomercato di gennaio. Poco più di 24 ore e i battenti per i trasferimenti ci daranno appuntamento direttamente alla prossima estate. Un Napoli che durante questa sessione di mercato ha concluso tante operazioni positive. Aurelio De Laurentiis era stato chiaro quando, verso fine dicembre, aveva spiegato di voler rinforzare la squadra intervenendo sul calciomercato e acquistando diversi calciatori. In effetti, il presidente ha mantenuto la parola e dal mercato sono arrivati 5 nuovi volti.

Difficile la gestione per quanto riguarda giocatori come Samardzic o Nehuen Perez, letteralmente ad un passo dal Napoli e poi chi per una questione, e chi per un’altra, alla fine entrambe sono rimasti ad Udine. Eppure alcuni tifosi pensavano che con la coppia in arrivo dal Friuli la stagione si sarebbe potuta aggiustare di parecchio. Fatto sta che l’ottima prestazione di Leo Ostigard, tra i migliori in campo contro la Lazio, ha fatto riflettere la dirigenza sulla necessità di comprare un difensore centrale. De Laurentiis ha ritenuto superfluo spendere quasi 20 milioni di euro per Perez quanto un ottimo centrale, come il norvegese, ce lo aveva già in casa.

Le parole di Mario Giuffredi

Non solo operazioni in entrata, gli ultimi giorni di mercato sono stati utili al Napoli anche per sistemare alcune situazioni contrattuali. Questo è il caso di Matteo Politano, autore di un’ottima stagione sin qui. L’attaccante azzurro ha rinnovato con il Napoli fino al 30 giugno 2027 dove percepirà uno stipendio netto da 3,2 milioni di euro + bonus. Allontanate definitivamente le voci che lo volevano all’Al Shabab in Arabia Saudita. Sulla questione si è espresso anche il procuratore di Politano, Mario Giuffredi che è stato ospitato in diretta a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

Sul rinnovo di Politano

Il ragazzo lo meritava da un punto di vista calcistico. Tranne una piccola parentesi all’inizio con Spalletti poi ha sempre fatto benissimo. Questi mesi iniziali è stato tra i migliori, meritava il rinnovo e voleva a tutti i costi rimanere a Napoli. Una scelta che è stata fatta volentieri. De Laurentiis voleva tenerlo, la decisione è andata al di là dei discorsi economici.

Sulla decisione di non andare in Arabia Saudita

Io credo che la scelta del Napoli sia far rinnovare chi davvero vuole rimanere. Matteo ha rifiutato 18,5 milioni dall’Arabia Saudita, un’offerta faraonica. Il Napoli vuole tenere chi dimostra i fatti con la napoletanità, Politano lo ha dimostrato.

Sui tifosi