Rinnovo Kvaratskhelia, ultim’ora dall’agente: gela i tifosi del Napoli

Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni relative ad un possibile contatto tra Napoli e Kvaratskhelia per discutere il rinnovo.

Khvicha Kvaratskhelia è ad oggi una delle stelle più luminose del Napoli e della Serie A. Nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione da tutta la squadra, che hanno inevitabilmente colpito anche il talento georgiano, l’ex Dinamo Batumi resta un giocatore decisivo, sui cui tante volte, forse troppe, i compagni si appoggiano nel corso dei match.

Ad oggi, il contratto che lega l’esterno offensivo al Napoli è ancora quello stipulato al suo arrivo in Italia, quando Kvaratskhelia era ancora per molti uno sconosciuto che mai avrebbe potuto condurre il Napoli al suo terzo scudetto. Una situazione paradossale, considerando che “Kvaradona” percepisce meno di calciatori totalmente fuori dal progetto tecnico, non ultimo Diego Demme, finito addirittura fuori rosa in queste ore.

Rinnovo Kvaratskhelia: le ultime indiscrezioni dall’agente

Negli ultimi giorni, voci insistenti relative ad un possibile contatto tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugheli, procuratore di Kvaratskhelia, si sono fatti insistenti. Sul tavolo ovviamente il discorso rinnovo, con un prolungamento auspicato dallo stesso agente, che nei mesi scorsi si era espresso in maniera favorevole in merito a tale possibilità.

A quanto pare, però, almeno per il momento, nessuna trattativa sarebbe stata imbastita, almeno stando alle parole rilasciate dal sopracitato procuratore, che ai microfoni di TV Imedi, ha smentito tale indiscrezione:

“Non è vero, non disponiamo di tali informazioni, il rinnovo non è stato discusso. In questa fase non ci sono discussioni concrete sul rinnovo”.

Una doccia fredda, o forse no. Nei giorni scorsi, infatti, le notizie circolate in merito ai primi contatti tra le parti per il rinnovo non avevano lasciato presagire scenari rosei. Secondo vari portali e quotidiani sportivi, infatti, la distanza tra le parti era netta ed evidente, con Kvaratskhelia e agente arrivati a chiedere un ingaggio da ben 7 milioni.

Una situazione che stonava con ciò che lo stesso Jugheli auspicava nei mesi scorsi, quando in merito ad un possibile prolungamento si era mostrato particolarmente fiducioso, tessendo le lodi dello stesso De Laurentiis:

“Il presidente è una bravissima persona, mantiene tutte le promesse che fa. Khvicha nel prossimo futuro avrà sicuramente ciò che si merita, è chiaro che è un giocatore d’altissimo livello che merita di più, lui e la sua famiglia sono molto soddisfatti”.

Insomma, una situazione che resta da monitorare, ad oggi, però, in programma non sembrerebbero esserci novità concrete all’orizzonte.