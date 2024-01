Futuro Gaetano, c’è l’accordo: novità sul futuro

Ci sono novità che riguardano Gianluca Gaetano, la presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è stata decisiva per l’operazione

Countdown finale per il mercato. Mancano poche ore e domani alle 20 si chiuderanno definitivamente le porte del calciomercato di gennaio. I battenti riapriranno direttamente la prossima estate e così sono tanti i dirigenti che si apprestano a concludere gli ultimi affari. Il Napoli ha lavorato molto bene per quanto riguarda i nuovi acquisti. A gennaio sono arrivati quattro nuovi giocatori che aiuteranno la squadra a raggiungere il miglior posizionamento possibile in classifica.

In giornata, a Castel Volturno, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente era sui campi di allenamento insieme agli altri dirigenti per poter sistemare le ultime questioni di mercato rimaste ancora aperte. Il grande dubbio era certamente inerente a Diego Demme. Il centrocampista tedesco, arrivato al Napoli nel 2020, è sul punto di andarsene. Già ampiamente fuori dal progetto tecnico degli azzurri, quella con la Lazio potrebbe essere stata la sua ultima apparizione. Demme è stato escluso dalle liste Serie A e Champions League per cui si cerca una sistemazione nel breve termine.

Mercato – una squadra è in pole per Gaetano

L’altro nodo di mercato da risolvere per De Laurentiis è quello relativo a Gianluca Gaetano. Il centrocampista ha tanta richiesta e, dal momento che non è un titolare nelle gerarchie, potrebbe partire. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ad essere in pole per Gaetano sarebbe il Granada. Gli spagnoli avrebbero trovato un accordo con il giocatore, resta da convincere solo De Laurentiis. Voci che trovano conferme anche da Rai Sport che ha spiegato del vantaggio della squadra spagnola ma di un forte inserimento del Cagliari.

I sardi cercano un centrocampista e stanno trattando con la Fiorentina per Antonin Barak. I viola, dopo aver acquistato Belotti in giornata, non hanno intenzione di lasciarlo partire senza prima aver chiuso per un esterno o un trequartista. Qualora non riuscisse a centrare l’obiettivo Barak, il Cagliari potrebbe forzare per Gaetano. De Laurentiis lo lascerebbe partire soltanto in prestito secco. Il Napoli crede molto in Gaetano, ragion per cui non vorrebbe lasciarlo partire con prestiti con diritto o obbligo di riscatto.

Le ultime ore di mercato chiariranno molto di più il contesto che vedrà Gianluca Gaetano lasciare, con alte probabilità, il Napoli fino a fine stagione.