De Laurentiis piomba a Castel Volturno: comunicata una decisione a sorpresa

Ci sono novità da Castel Volturno, nel primo pomeriggio è arrivato anche Aurelio De Laurentiis per una decisione definitiva

All’indomani del pareggio maturato domenica sera contro la Lazio, il Napoli è tornato a lavorare a Castel Volturno. Gli azzurri si stanno preparando in vista dell’importantissima sfida contro il Verona, programma domenica prossima alle 15. Servirà certamente tornare a fare i tre punti che mancano dalla sfida interna contro la Salernitana. Ancora al nono posto in classifica, i punti di distacco dalla zona Champions sono 4, agli azzurri occorrerà trovare quella continuità di risultati che in questa stagione non c’è praticamente mai stata.

Ritmo altalenante e prestazioni spesso poco convincenti così come quella dell’Olimpico con la Lazio. In quella circostanza i partenopei non hanno tirato nemmeno una volta nello specchio della porta difesa dal portiere laziale Provedel. Un dato questo che, come riporta Opta Paolo, si è verificato solamente tre volte da quanto i campioni d’Italia sono ritornati in Serie A nella stagione 2006/07. Per Mazzarri però quella contro i biancocelesti è stata invece una prestazione positiva in quanto si sono visti i primi insegnamenti del tecnico toscano che ha portato la novità della difesa a tre centrali.

Castel Volturno – presente anche De Laurentiis

In giornata gli azzurri hanno lavorato all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Tra sessioni in gruppo e personalizzate, si fa molto vicina la data del rientro del brasiliano Natan. Il centrale ha lavorato in parte con il resto dei compagni dopo essere rimasto fuori per più di un mese. Durante la sessione di allenamento c’è stato anche un blitz della dirigenza prima e del patron Aurelio De Laurentiis poi. Il presidente è arrivato a Castel Volturno con lo scopo di prendere una decisione definitiva per quanto riguarda due giocatori presenti in rosa.

In vista della chiusura del calciomercato di gennaio, infatti, come spiegato da Francesco Modugno, inviato per Sky Sport, il Napoli deve decidere se vendere o tenere Demme e Gaetano. Come spiegato dal giornalista di Sky quindi si sta lavorando in simbiosi tra campo e mercato. Il centrocampista tedesco è già da tempo ai margini del progetto tecnico, bisogna solo formalizzare il tutto e aspettare eventuali offerte di mercato: è lui infatti l’indiziato a restare fuori sia dalla lista Champions che da quella delle Serie A, situazione che obbliga a cercare una diversa soluzione nelle prossime ore.

Diverso il discorso per quanto riguarda Gianluca Gaetano. Il centrocampista napoletano ha molto mercato in Serie A e si cerca di capire qualcosa in più per il suo futuro in queste ultime ore chi ci separano dalla chiusura ufficiale dei trasferimenti.