News SSC Napoli, l’esperto di mercato è sicuro: annunciato il primo addio

Il Napoli si prepara ad una mini rivoluzione. Svelato il primo profilo che lascerà il club Campione d’Italia al termine della stagione.

La stagione del Napoli non ha soddisfatto le aspettative della società. I problemi, durante la stagione in corso, sono stati diversi e spesso troppo evidenti. Con l’addio di Luciano Spalletti, la squadra sembra aver perso la propria mentalità vincente e non solo. Oltre all’addio del tecnico toscano, a complicare ulteriormente le cose sono state alcune scelte di mercato e non solo. Una su tutte riguarda il ruolo di direttore sportivo, il quale è stato lasciato libero da Cristiano Giuntoli per approdare alla Juventus. Al suo posto, il presidente De Laurentiis ha ingaggiato Mauro Meluso. Quest’ultimo, alla Corte del Vesuvio, non ha mai avuto “grosso” potere decisionale. Infatti, la maggior parte delle scelte son sempre state capitanate dal patron.

A distanza di alcuni mesi, l’ingaggio del DS si è rivelato un errore. Le qualità del dirigente sono ormai note, ma alla piazza azzurra serviva una personalità più imponente. A tal proposito, il presidente De Laurentiis sta già lavorando in vista della prossima stagione. L’importante ruolo, con ogni probabilità, sarà ricoperto da Giovanni Manna. Quest’ultimo è attualmente in forza alla Juventus, ma al termine della stagione è pronto a dire addio al club piemontese.

Schira: “Il ruolo di Meluso sarà ricoperto da Giovanni Manna”

In casa Napoli è già partita una mini rivoluzione. Nicolò Schira, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Station Radio” analizzando il futuro di Mauro Meluso in Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Penso che non resterà. Arriva Manna, resta tutta l’area scouting, ad eccezione di Pompilio, che era in scadenza. Il ruolo di Meluso sarà coperto da Manna, e non escludo possa esserci l’interesse di qualche club di A e B sull’ex direttore di Spezia e Lecce”.

Il futuro di Mauro Meluso appare quindi già scritto in vista della prossima stagione. Il dirigente azzurro sarà uno degli uomini dai quali partirà la grande rivoluzione azzurra. Non a caso, il presidente De Laurentiis sembrerebbe ormai sempre più convinto di puntare su Giovanni Manna. Il giovane dirigente è uno dei protagonisti assoluto del progetto U23 della Juventus. Tutto ciò, potrebbe permettere al club Campione d’Italia di creare un nuovo ciclo legato anche ai giovani emergenti per i prossimi anni.