Udinese-Napoli, infortunio Osimhen e Kvaratskhelia: le ultime da Castel Volturno

Il Napoli si avvicina alla prossima sfida contro l’Udinese con delle incognite sulle condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia. Le ultime sui due azzuri dopo l’allenamento odierno.

Continua il lavoro del Napoli di Calzona in vista del prossimo impegno di Serie A, in cui gli azzurri sfideranno al Bluenergy Stadium l’Udinese. Gli azzurri sono reduci dal pareggio del Maradona contro la Roma, ma contro i friulani servono assolutamente i tre punti per inseguire un posto in Europa.

Le due punte di diamante del Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia, sono alle prese con degli acciacchi fisici, e le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Intanto arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni dei due nel report dell’allenamento odierno.

Udinese-Napoli, le ultime sulle condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia: il report

In casa Napoli l’attenzione è proiettata verso la prossima gara di campionato contro l’Udinese, valida per la 35ª giornata di Serie A. Il match contro i friulani chiuderà la prossima giornata, visto che si disputerà lunedì sera. Gli azzurri proseguono la loro preparazione in vista della sfida del Bluenergy Stadium, con particolare attenzione rivolta verso le condizioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I due top player del Napoli vivono con dei piccoli problemi fisici, ed in questi giorni hanno svolto un lavoro personalizzato rispetto al resto della squadra.

Il Napoli si è ritrovato al Konami Training Center in mattinata per l’allenamento odierno, e nel report è arrivato un’importante aggiornamento sulle condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia, ma non solo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di forza. Kvaratskhelia e Osimhen hanno preso parte al lavoro di forza insieme al resto del gruppo. Gollini ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per Zielinski. Mister Calzona, considerando anche le avverse condizioni meteorologiche, è rientrato anzitempo a casa per un attacco influenzale con febbre alta”.

Arrivano dunque delle buone notizie per Calzona, con Osimhen e Kvaratskhelia che si avviano verso il pieno recupero per la sfida di lunedì sera contro l’Udinese. Prosegue invece il lavoro personalizzato per Gollini, mentre Zielinski è alle prese con le terapie per smaltire l’infortunio. Inoltre poco fa l’AIA ha diramato anch le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A. Il match Udinese-Napoli sarà diretto dall’arbitro Gianluca Aureliano, che sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes-De Giudici. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre VAR ed AVAR saranno rispettivamente Marini e La Penna.