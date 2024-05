“Stagione finita”, la tegola è ufficiale: la notizia riguarda anche il Napoli

Stagione finita per il big: l’annuncio ufficiale arriva a pochissimi giorni dalla sfida tra l’Udinese e il Napoli.

Il Napoli scenderà in campo lunedì sera alle ore 20:45 contro l‘Udinese. Il match andrà in scena alla Bluenergy Stadium, dove proprio un anno fa gli azzurri festeggiarono la vittoria matematica dello scudetto. A distanza di alcuni mesi, le cose son cambiate quasi del tutto. Infatti, gli azzurri si trovano a lottare per un posto in Europa, anche se al momento la missione appare tutt’altro che facile. Contro i friulani, servirà invertire la rotta per assicurarsi quantomeno un posto nella prossima Europa League. Infatti, l’attuale nono posto in classifica pesa nettamente sugli obiettivi societari e su quelle che saranno le scelte per il futuro.

In Friuli, però, il match sarà tutt’altro che facile. I padroni di casa condotti dal neo allenatore Fabio Cannavaro sono a caccia di punti importanti per mantenere la categoria. Dopo l’ultimo pareggio sul campo del Bologna, i bianconeri proveranno ad ottenere un altro risultato importante in ottica salvezza. Al momento, la classifica non sorride all’ex calciatore dei partenopei, il quale è chiamato a compiere un vero e proprio miracolo nella sua prima esperienza da allenatore in Serie A.

L’Udinese annuncia una perdita importante: stagione finita per Silvestri

Manca sempre meno alla sfida tra Udinese e Napoli che andrà in scena lunedì alle ore 20:45. La squadra capitanata da Fabio Cannavaro è alle prese con alcuni infortuni, tra cui quello di Marco Silvestri. A tal proposito, la società friulana, tramite il proprio sito ufficiale ha postato un comunicato analizzando le condizioni del calciatore. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Udinese Calcio comunica che Marco Silvestri ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”.

Si tratta, quindi, di una perdita importante per il tecnico Fabio Cannavaro. Nonostante Silvestri non sia più il prescelto per la porta bianconera, l’allenatore italiano dovrà fare a meno di un calciatore esperto in questo momento delicato della stagione. A difendere i pali dei friulani ci sarà Okoye, reduce da buone prestazioni negli ultimi mesi ma anche dall’ultima incertezza che è costata la vittoria in casa del Bologna. L’estremo difensore avrà l’arduo compito di fermare il reparto offensivo del Napoli, il quale sarà certamente composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Politano.