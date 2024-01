Campione con il Napoli, è appena tornato in Italia: trasferimento ufficiale

Colpo di calciomercato, a sorpresa torna in Italia uno dei calciatori che ha vinto pochi mesi fa lo scudetto con il Napoli.

Mancano pochi giorni, anzi ormai possiamo dire ore, alla chiusura del calciomercato invernale. Il gong per il termine delle trattative è previsto per le ore 20 di giovedì primo febbraio, ecco perché chi vorrà chiudere i prossimi acquisti dovrà farlo in davvero pochissimo tempo. Il Napoli pare aver chiuso il proprio mercato in entrata rinunciando all’acquisto di Perez dall’Udinese, mentre per quello in uscita potrebbe esserci ancora spazio di manovra con gli addii di Diego Demme e il possibile prestito di Gianluca Gaetano.

Karim Zedadka torna in Italia, prestito all’Ascoli

Chi invece ha già concluso il proprio trasferimento è una vecchia conoscenza del Napoli e che l’anno scorso ha vinto lo scudetto con il gruppo di Luciano Spalletti. Si tratta dell’esterno classe 2000 Karim Zedadka, franco-algerino che in estate era stato ceduto a titolo definitivo al club lussemburghese dello Swift Hesperange. Ebbene, dopo appena sei mesi, e aver collezionato 9 presenze e 2 assist, l’ex Napoli è tornato in Italia. Il laterale si è infatti trasferito all’Ascoli, l’affare è già ufficiale e si è concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una buona opportunità per l’ex azzurro, che avrà una seconda chance di mostrare le sue qualità in Italia, seppur nel campionato di Serie B.

Karim Zedadka era arrivato al Napoli nel 2019, prelevato a parametro zero dal Nizza e aggregato per qualche stagione alla Primavera azzurra, facendo la spola anche in prima squadra, prima di iniziare una sequenza di prestiti per fare esperienza. Prima la Cavese, poi al Charleroi in Belgio. Nella scorsa stagione, invece, il Napoli decide di tenerlo in rosa in prima squadra, allenato da Luciano Spalletti che ne ha sempre tessuto le lodi. Per Zedadka anche 3 presenze in azzurro lo scorso anno, ovvero quello dello scudetto. In estate ha partecipato al ritiro precampionato agli ordini di mister Rudi Garcia, prima di essere ceduto nelle ultime ore di calciomercato ai lussemburghesi dello Swift Hesperange a titolo definitivo. All’indomani dell’addio, Zedadka aveva salutato il mondo Napoli con una lettera strappalacrime in cui ringraziava tutti coloro incontrati nel lungo periodo vissuto all’ombra del Vesuvio.

Dopo appena sei mesi, però, torna in Italia e stavolta lo farà mettendosi in gioco in Serie B, tra le fila dell’Ascoli. “Pronto a dare tutto“, sono state queste le parole di Zedadka da nuovo calciatore marchigiano, come dimostra il suo ultimo post su Instagram.