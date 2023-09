“Sono arrivato da ragazzino e vado via da uomo”, emozionante lettera d’addio al Napoli

Ufficiale il suo trasferimento all’estero, saluta il Napoli e i suoi tifosi con una lettera d’addio emozionante pubblicata poco fa sui social.

Arrivato al Napoli nel 2018 dal Nizza, Karim Zedadka è partito dalle giovanili della squadra azzurra essendo diciasettenne, nelle ultime 6 stagioni non è sempre rimasto sotto il Vesuvio. Anzi, per due volte è andando in prestito, sia in Italia con la Cavese, che nel campionato Belga con il Charleroi, senza mai trovare fortuna nei due club, collezionando soltanto 17 presenze.

Nell’ultima stagione, è rimasto a Napoli a disposizione dell’ex allenatore Luciano Spalletti, venendo utilizzato però per sole 3 partite. In questa stagione, la storia non sarebbe cambiata, infatti l’algerino non avrebbe di nuovo trovato spazio e quindi la scelta è stata quella di ripartire dal Lussemburgo, nello Swift Hesperange, che può essere una rampa di lancio per la sua carriera.

La lettera di saluto di Zedadka al Napoli

Karim Zedadka lascia definitivamente il Napoli dopo 6 anni, ai social a affidato il suo saluto, un saluto sentito, commovente che parte cosi:

Napoli. Cari tifosi Grazie per i momenti indimenticabili che mi avete fatto vivere. Porterò con me questi ricordi per sempre. Sono arrivato da ragazzino e riparto da uomo, 6 anni dopo, imparando giorno dopo giorno dai più forti.

Il post social con questa parte della lettera, è stato accompagnato da una carrellata di fotografia che raffigurano i momenti più importanti della carriera del giovane algerino in maglia azzurra. Non potevano mancare, ovviamente, tante foto e video della festa scudetto e istantanee con la coppi tra le mani di Zedadka, l’unico trofeo fino ad ora vinto dal ragazzo proveniente dall’Algeria. Spicca, il video di ritorno da Torino dopo la vittoria sulla Juve del 23 aprile e una foto tra i vicoli di Napoli tappezzati d’azzurro, con anche il suo volto tra gli striscioni.

L’algerino poi concludo il suo post saluto su Instagram così:

Grazie ai miei compagni di squadra, allenatori, staff e tutta la società per aver contribuito al mio percorso e alla mia crescita. Vi auguro tutto il meglio per il futuro. Forza Napoli Sempre. Karim.

Non si sono fatte attendere ovviamente le reazione dai compagni di squadra, che subito hanno commentato e augurato il meglio a Zedadka per questa sua nuova avventura, in una carriera che può ancora esplodere vista la giovane età. Tra i tanti commenti spiccano, Osimhen “Tutto il meglio Karim“, Gollini “Ti voglio bene“, Elmas ” In bocca al lupo amico“.