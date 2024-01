Sorpresa Napoli, altro addio: possibile prestito in Serie B

Calciomercato Napoli, a sorpresa un calciatore della rosa di Walter Mazzarri potrebbe partire in prestito per andare in Serie B.

Ultimi giorni di calciomercato per i club italiani, che avranno tempo fino alle 20 di giovedì primo febbraio per chiudere tutte le trattative rimaste aperte o per aprirne di nuove e portarle a casa in tempo record. Proprio questo ultimo caso potrebbe riguarda anche il Napoli. No, non sono previsti nuovi acquisti. Anche l’ipotesi Nehuen Perez ormai sembra essere tramontata, con gli azzurri che pare si siano decidi a puntare su Leo Ostigard piuttosto che spendere cifre importanti per un nuovo acquisto.

E se il mercato in entrata del Napoli pare sia chiuso, lo stesso non si può dire per quello in uscita. Già, perché Diego Demme – che potrebbe restare addirittura fuori dalla lista Serie A-, sarà messo sul mercato e si proverà a piazzarlo fino all’ultimo minuto utile. Chi dovrebbe partire perché chiuso dall’arrivo di Traorè è anche Gianluca Gaetano, che ha tante richieste in Serie A, l’ultima in ordine di tempo arrivata dal Cagliari.

Nikita Contini può lasciare il Napoli, il terzo portiere è stato richiesto dal Lecco in Serie B

Eppure non è il solo che proprio negli ultimi istanti di calciomercato potrebbe direi addio. Infatti – stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio – anche il portiere Nikita Contini potrebbe improvvisamente cambiare squadra. Sulle sue tracce c’è il Lecco, formazione di Serie B. Stando a quanto riferito, i lombardi starebbero decidendo su quale portiere puntare e le idee del d.s. Fracchiolla sarebbero sostanzialmente due: Nikita Contini del Napoli e Jacopo Furlan, che rescinderà nelle prossime ore il suo contratto con il Perugia. La decisione finale arriverà già nelle prossime ore, con il nuovo portiere che potrebbe esordire già nel prossimo match di campionato del Lecco contro la Cremonese.

Contini in questa stagione ha collezionato una presenza in campionato giocando gli ultimi minuti di Napoli-Monza, gara in cui Gollini era assente per infortunio e Meret – dopo aver parato un rigore a Pessina – si è infortunato lasciando il posto tra i pali proprio al classe ’96, cresciuto nel settore giovanile partenopeo.

Idasiak promosso come terzo portiere del Napoli

Da capire anche la posizione del Napoli, che a quel punto promuoverebbe come terzo portiere il polacco Hubert Idasiak. Anche il classe 2002, infatti, proviene dal settore giovanile e non occuperebbe posto nella lista Serie A o Champions League. Ovviamente l’eventuale cessione dovrebbe essere legata al pieno recupero di Alex Meret.