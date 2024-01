Calciomercato, va via dal Napoli: arrivata un’offerta dell’ultim’ora dal Cagliari

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero riservare particolari novità per il Napoli, dal Cagliari è appena arrivata un’offerta.

Prezioso pareggio quello ottenuto dal Napoli all’Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri hanno portato a casa un punto in trasferta contro una diretta concorrente per la corsa alla Champions League, nonostante ci fossero ben nove assenti tra infortunati, squalificati e indisponibili per la Coppa d’Africa. Mazzarri ha dovuto fare di necessità virtù, ma anche chi si è fin qui visto poco ha saputo dare il proprio contributo. Tra questi si sottolineano le prestazioni di Demme, come al solito inesauribile, e soprattutto Gianluca Gaetano, che nella ripresa è riuscito a dare un pizzico di brio al gioco del Napoli, andando anche un paio di volte vicino alla conclusione verso la porta.

Il Cagliari chiede il prestito di Gianluca Gaetano al Napoli

Il talento classe 2000 potrebbe partire negli ultimi giorni di mercato (ricordiamo che la finestra invernale di trasferimenti si chiuderà il primo febbraio alle ore 20, ndr), e proprio in tal senso è arrivato un importante aggiornamento. Infatti, stando a quanto riferito su X dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Cagliari si sarebbe mosso per avere subito Gianluca Gaetano. La società vuole regalare un innesto a centrocampo a Claudio Ranieri e avrebbe individuato in Gaetano il giocatore gusto sul quale puntare. Prestito secco fino a giugno, questa la proposta fatta al Napoli che adesso valuterà cosa fare.

Non si esclude a questo punto la cessione di Gaetano, che potrebbe essere chiuso in azzurro dopo l’arrivo di Junior Hamed Traorè. L’ivoriano non è ancora a disposizione perché sta effettuando una riattivazione fisica dopo i tanti problemi avuti in stagione, ma l’ex Sassuolo è ormai pronto ed è probabile la sua convocazione già nel match contro il Verona di domenica prossima. Ecco perché il passaggio di Gaetano in prestito potrebbe essere la soluzione che mette tutti d’accordo: Cagliari, Napoli e lo stesso giocatore, desideroso di giocare con maggiore continuità.

Un calciatore con la qualità di Gianluca Gaetano non troverebbe difficoltà a giocare in gran parte delle formazioni di medio bassa classifica di Serie A. Tant’è che, oltre al Cagliari, sulle sue tracce ci sono Empoli, Salernitana e Lecce. Il Cagliari, però, con questo scatto potrebbe bruciare la concorrenza. Lo stesso Gaetano dovrà cerca di capire quale possa essere la destinazione più adatta anche alle sue caratteristiche. Tra le altre squadre ad averlo chiesto c’è il Parma in Serie B, con il tecnico Fabio Pecchia suo grande estimatore. La possibilità di misurarsi in Serie A, però, lo tenta decisamente di più e Cagliari potrebbe essere la destinazione giusta per trovare la continuità sperata.