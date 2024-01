“La sua prossima squadra”, bomba Conte: annuncio in diretta

Il futuro di Antonio Conte sarà uno degli argomenti più caldi per il prosieguo della stagione, arriva una pazzesca notizia.

Ultimi giorni di calciomercato per i club di Serie A, con trattative che potranno essere chiuse entro le ore 20 di giovedì primo febbraio. Molte società interverranno per sistemare immediatamente le proprie squadre e per provare a centrare gli obiettivi prefissati, altre iniziano a programmare già la prossima stagione sicure che qualcosa andrà cambiato.

Conte al Milan, il pazzesco annuncio in diretta TV

E in questo scenario la scelta dell’allenatore diventa centrale per un progetto vincente. Vincente che – almeno nel calcio – fa spesso rima con Antonio Conte. L’allenatore salentino, infatti sarà certamente obiettivo di chiacchiere di calciomercato. Accostato un po’ a tutte le big di Serie A e anche europee, con varie panchine che dovrebbero cambiare. Basti pensare che in Italia è molto probabile che Juventus, Milan, Roma e soprattutto Napoli cambino allenatore. Tutte società che proveranno a fare un tentativo per Conte o che addirittura l’hanno già fatto. È il caso del Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha contattato l’ex tecnico del Tottenham dopo aver esonerato Rudi Garcia. La corte serrata non è servita per convincere Conte ad accettare la proposta: lui vuole tornare a mettersi in gioco a partire dalla prossima stagione, partendo dal ritiro iniziale, scegliendo il progetto più congeniale alle sue idee.

Eppure, stando a quanto emerso nelle ultime ore, la scelta pare sia stata già fatta. A rivelarlo è una notizia – ancora tutta da confermare – lanciata dall’emittente milanese Telelombardia, che ha di fatto svelato come il Milan sarà la prossima squadra di Antonio Conte a partire dalla stagione 2024/25. Secondo quanto rivelato in diretta dalla TV milanese, inoltre, l’ex CT avrebbe già accettato le condizioni del Diavolo e negli ultimi giorni ci sarebbero stati continui confronti con Zlatan Ibrahimovic, fautore dell’arrivo del mister pugliese in rossonero.