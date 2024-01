Gaetano parte in extremis? Due club provano a prenderlo

Il Napoli sta lavorando per ultimare il mercato in entrata. Nel frattempo può partire Gianluca Gaetano: due club su di lui.

Come aveva anticipato Aurelio De Laurentiis nel post partita di Napoli-Monza dello scorso dicembre, il mercato di riparazione del Napoli sarebbe stato ricco di colpi. Il patron azzurro ha voluto mantenere la promessa per recuperare il tempo perso in questi mesi dopo la vittoria dello scudetto.

Sono diversi i giocatori nuovi alla corte di Walter Mazzarri. Ora spetterà al tecnico di San Vincenzo permettere ai volti nuovi di integrarsi in squadra nel minor tempo possibile e metterli in condizione di dare il loro apporto in questa stagione molto deludente. L’obiettivo, infatti, resta la qualificazione alla prossima Champions League e gli azzurri sono a soli quattro punti dalla quarta posizione.

Il mercato in entrata, però, non è ancora finito. De Laurentiis ha ribadito più volte l’intenzione di prendere un nuovo difensore e tutto sembrava portare a Neheuen Perez dell’Udinese. L’affare, però, è saltato proprio nelle ultime ore e gli azzurri sarebbero alla ricerca di un nuovo colpo.

Nel frattempo, però, qualcosa si muove anche in uscita con Gianluca Gaetano che potrebbe partire in extremis: sul centrocampista classe 2000 ci sono due club.

Gaetano pronto all’addio: due club sul centrocampista

Gianluca Gaetano è uno dei ragazzi cresciuti nel vivaio azzurro e prima dell’arrivo di Pasquale Mazzocchi in questa sessione di mercato era l’unico napoletano rimasto in rosa dall’addio di Lorenzo Insigne.

Ora, però, il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, pare che sul numero 70 azzurro ci siano ben due club. Il primo è la Salernitana che con Walter Sabatini come direttore generale è pronta a lanciarsi verso un’altra impresa salvezza dopo quella straordinaria di due stagioni fa.

Oltre ai granata, però, su Gaetano c’è anche l’interesse del Lecce. Dopo un ottimo inizio di stagione i salentini sono crollati nelle ultime settimane e la zona retrocessione è a pochi punti di distanza. L’innesto di Gaetano potrebbe rivelarsi fondamentale per le speranze salvezza dei giallorossi.

Gaetano è alla ricerca di minuti importanti in campo. Nell’ultimo periodo, infatti, grazie alle tante assenze a centrocampo Walter Mazzarri ha deciso di schierarlo più volte a partita in corso e ha avuto anche qualche chance da titolare.

Con il ritorno dalla Coppa d’Africa di Anguissa, l’arrivo di Traoré e Dendoncker e il pieno recupero di Piotr Zielinski, però, pare che Gaetano sia destinato a tornare in panchina e per questo motivo il classe 2000 è alla ricerca di una nuova esperienza.