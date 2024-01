Notizia terribile per Sarri dopo Lazio-Napoli: il tecnico lascia subito lo stadio

Maurizio Sarri non si presenta ai microfoni per il post gara. Dopo il match Lazio-Napoli, il tecnico lasciato di corsa lo stadio Olimpico.

La Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Walter Mazzarri si sono annullate sul manto erboso dello stadio Olimpico, dividendosi la posta in palio in occasione della 22esima giornata di Serie A. Le due formazioni non sono andate oltre il punteggio di 0-0, dando vita ad un match avaro di emozioni. Poche le chance da gol avute, frutto sopratutto delle pesanti assenze a cui hanno dovuto far fronte Lazio e Napoli.



Alla Lazio di Maruzio Sarri mancavano due dei perni principali dell’attacco, ovvero, Ciro Immobile e Matita Zaccagni. Mentre il Napoli di Walter Mazzarri era privo di Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen, oltre a Cajuste, Meret, Olivera e Natan.

Ad essere più vivace è stato il post gara, che ha visto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri lasciare di corsa lo stadio Olimpico per un grave problema. L’allenatore della squadra biancoceleste, subito dopo il triplice fischio, ha ricevuto una inaspettata notizia. Il tecnico toscano ha abbandonato lo stadio in modo repentino, senza neanche presentarsi ai microfoni della stampa.

Sarri lascia l’Olimpico di corsa: il motivo

Subito dopo il triplice fischio, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri è stato colpito da un’improvvisa notizia, che lo ha sconvolto. L’allenatore della società del presidente Claudio Lotito ha lasciato di corsa lo stadio Olimpico di Roma per un grave lutto.

La terribile notizia è stata accolta con profonda tristezza dell’allenatore della Lazio, che senza pensarci su due volte, ha abbandonato l’impianto sportivo. Ad analizzare la gara sia ai microfoni di Dazn che in conferenza stampa, infatti, è stato il vice allenatore biancoceleste Giovanni Martusciello.

Nel post gara, il vice Martusciello ha analizzato la prestazione della squadra biancoceleste ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo eravamo abbastanza contratti, affrontavamo una signora squadra. Il Napoli palleggia bene, abbiamo avuto più di qualche difficoltà. Nella seconda frazione siamo riusciti a tirare fuori una prova di coraggio, ma senza trovare il gol. Dispiace per il risultato, ma il bicchiere è tanto pieno, non mezzo pieno. Mi è piaciuto lo spirito visto nel secondo tempo. È mancato un pizzico di cattiveria sotto porta, ma ci tentiamo la grande prestazione di squadra”.

Al tecnico Maurizio Sarri vanno le più sentite condoglianze e la più forte vicinanza da parte di tutta la redazione di Spazionapoli.it.