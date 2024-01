Lazio-Napoli, messaggio forte dei tifosi: sta accadendo all’Olimpico

Protesta dei tifosi della Lazio in occasione della sfida di campionato contro il Napoli. I supporter biancocelesti hanno lanciato un messaggio inequivocabile.

In occasione della sfida di campionato contro il Napoli di Walter Mazzarri, valevole per la 22esima giornata di Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri ha dovuto fare a meno di una buona parte della sua tifoseria. Infatti, a margine del match casalingo, la squadra capitolina si è vista privata della Curva Nord e dei Distinti a causa di una pesante squalifica rifilata alla frangia più accesa e appassionata del tifo biancoceleste.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sanzionato la Lazio del presidente Claudio Lotito con la chiusura obbligata per un turno di Curva Nord e Distinti. Pesante punizione che è stata impartita dopo i deplorevoli cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku in occasione del derby di Coppa Italia con la Roma, andato in scena all’Olimpico mercoledì 10 gennaio. A questa sanzione, è stata aggiunta anche un’ammenda da 50 mila euro. Il club biancoceleste aveva presentato ricorso giorni fa, respinto senza remore dalla Corte d’Appello Federale.

La Curva Nord non ci sta: protesta dei tifosi prima di Lazio-Napoli

La decisione assunta dal Giudice Sportivo dopo quanto accaduto ai danni di Romelu Lukaku non è andata affatto giù alla parte più calda della tifoseria biancoceleste. Infatti, poco prima del fischio d’inizio del match Lazio-Napoli, la parte dei supporter toccata dalla sanzione ha inscenato una vera e propria protesta.

La Curva Nord ha risposto alla squalifica con uno striscione eloquente, esposto in Tribuna Tevere. La protesta era già stata annunciata giorni prima della sfida: “Seguiremo la partita dalla Tribuna Tevere perché il tifo non è legato necessariamente all’appartenenza a un settore ma l’importante è essere al fianco della Lazio in ogni modo possibile, in casa e in trasferta”.

A pochi minuti dal calcio d’inizio, la Curva Nord ha lanciato un chiaro messaggio di protesta dopo la squalifica rimediata, mettendo in bella mostra uno striscione inequivocabile: “La Nord non è cemento e plastica. La Nord è ovunque siamo noi. Dove siamo noi è la Nord!”.

Dunque, nonostante la squalifica, la Curva Nord ha risposto presente all’impegno casalingo della Lazio di Maurizio Sarri contro il Napoli di Walter Mazzarri. La parte più appassionata del tifo biancoceleste, pur di supportare la squadra, si è spostata in Tribuna Tevere, permettendo ai ragazzi di Sarri di continuare a contare sulla grande spinta emotiva dell’Olimpico.