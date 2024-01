Assurdo su Lazio-Napoli: “Mai successo negli ultimi 20 anni”, il dato incredibile

È clamoroso quanto successo nel primo tempo di Lazio-Napoli. Il dato ha dell’incredibile: mai successo negli ultimi 20 anni.

È stato un primo tempo a dir poco noioso e privo di occasioni quello visto sul manto erboso dello stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Walter Mazzarri, match valevole per la 22esima giornata di Serie A. La prima frazione di gioco tra biancocelesti e azzurri è passata alla storia come una delle più deludenti di questo campionato di massima serie.

Lazio e Napoli hanno creato ben poco nei primi 45 di gioco, facendo echeggiare la noia tra i tifosi davanti allo schermo e quelli presenti sugli spalti per assistere alla gara. Le diverse defezioni sia da una parte che dall’altra, hanno influito e non poco. La squadra biancoceleste è stata costretta a rinunciare a due pedine fondamentali nel reparto offensivo: Ciro Immobile e Mattia Zaccagni (entrambi squalificati).

Stesso problema che ha affrontato il Napoli. Gli azzurri di mister Walter Mazzarri hanno dovuto far fronte al match senza tre elementi cruciali in attacco: Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen. I primi due sono stati obbligati a rimanere ai box per squalifica, mentre il nigeriano è attualmente impegnato in Coppa d’Africa. A queste assenze, vanno aggiunte anche quelle degli infortunati Meret, Olivera e Natan. Senza dimenticare l’altro squalificato azzurro, Cajuste.

Primo tempo privo di emozioni: il dato è clamoroso

Quello andato in scena sotto i riflettori dello stadio Olimpico di Roma è stato un primo tempo a dir poco deludente tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Walter Mazzarri. Colpite da importanti assenze, le due squadre sono riuscite a creare poco e nulla nel corso dei primi 45 minuti di gioco, rifilando ai tifosi presenti allo stadio e a quelli davanti allo schermo una grande dose di noia.

Il primo tempo di Lazio-Napoli è passato alla storia, ad attestarlo sono i dati raccolti da Opta. La prima frazione di gioco andata in scena allo stadio Olimpico tra biancocelesti e partenopei è stata quella con più passaggi portati a buon fine tra quelli che non hanno visto alcun tiro nello specchio della porta in un match di Serie A.

Lazio e Napoli hanno raggiunto quota 542 passaggi riusciti nel corso del primo tempo, effettuando zero tiri in porta. Un dato clamoroso e inaspettato, mai avvenuto negli ultimi 20 anni in un primo tempo di una gara del campionato di Serie A. Nel primo tempo di Lazio-Napoli, ha regnato la noia.