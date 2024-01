Ultim’ora, parla Samardzic: la risposta sul mercato spiazza tutti

Lazar Samardzic è stato a lungo vicino al passaggio al Napoli, salvo poi restare ad Udine a seguito dei troppi tentennamenti.

Lazar Samardzic e il Napoli, un matrimonio che alla fine non si è fatto. Il calciatore serbo d’origine tedesca, che già in estate si era reso protagonista di un clamoroso dietrofront, che fece si che il suo passaggio all’Inter sfumasse, ha ripetuto le sue “gesta” a gennaio.

Per molte settimane, infatti, il centrocampista è stato ad un passo dal Napoli, con Aurelio De Laurentiis che sembrava aver definitivamente scelto il calciatore dell’Udinese come sostituto di Elmas. Le due società avevano trovato anche l’accordo: 25 milioni gli stessi incassati dai campioni d’Italia per la cessione del macedone al Lipsia.

Samardzic – Napoli: parla il diretto interessato

A seguito di parecchi, probabilmente troppi tentennamenti del ragazzo, però, l’interesse del Napoli è pian piano sfumato sino a svanire del tutto. Probabilmente decisiva, la manovra di “disturbo” della Juventus, che secondo alcune fonti avrebbe spinto Samardzic ad attendere la vecchia signora in estate, essendo quest’ultima impossibilitata ad acquistarlo a causa di alcuni paletti finanziari.

Alla fine, la strategia dell’ex direttore sportivo Giuntoli avrebbe pagato, con Lazar Samardzic rimasto saldamente in terra friulana. Proprio il diretto interessato, quest’oggi, nel pre – gara tra Udinese ed Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Sto bene e sono felice ad Udine, l’ho sempre detto, questo ambiente mi piace. Sono concentrato al massimo e al momento ho in testa solamente la partita che dobbiamo giocare”.

Parole chiare e coincise, che hanno cancellato i residui dubbi, semmai ce ne fossero ancora stati, riguardanti la decisione finale del calciatore, che con ormai assoluta certezza, completerà il proprio percorso di crescita sino a questa estate, quando poi tenterà il grande salto. Che il Napoli possa tornare alla carica?