Piace anche al Napoli, per Palladino c’è la proposta da un’altra big in Serie A

Raffaele Palladino, allenatore campano del Monza, è uno dei profili maggiormente apprezzati dal Napoli per il post Mazzarri.

Walter Mazzarri l’ha dichiarato, vuole giocarsi le proprie carte e provare a prendersi una conferma che ad oggi appare difficilissima. Anche in caso di quarto posto, infatti, immaginare l’ex Cagliari e Torino sulla panchina del Napoli l’anno prossimo appare difficile, se non impossibile.

Sono tanti gli allenatori in orbita Napoli, dal sogno Antonio Conte, che sarebbe la prima scelta di Aurelio De Laurentiis, sino al “solito” Vincenzo Italiano, colui che la scorsa estate è stato per molte settimane l’erede designato di Luciano Spalletti.

Palladino – Napoli: concorrenza in arrivo? Le ultime

Tra i tecnici particolarmente apprezzati da De Laurentiis c’è certamente Raffaele Palladino. L’ex attaccante di Juventus e Parma, siede sulla panchina del Monza dallo scorso campionato, quando fu chiamato a raccogliere l’eredità di Stroppa, sino a quel momento protagonista di una gestione tragica nella massima serie con i brianzoli.

Una chiamata, quella di Berlusconi e Galliani, che lasciò sorpresi gli addetti ai lavori considerando la residua esperienza di Palladino, sino a quel momento alla guida unicamente di formazioni giovanili. Con il tempo, però, questa scelta si è rivelata solamente l’ennesima intuizione del binomio che ha fatto le fortune del Milan: : Palladino ha condotto non solo ad una salvezza tranquilla il Monza, ma l’ha fatto attraverso un impianto di gioco definito.

Insomma, il campo ha parlato, facendo poggiare gli occhi di svariati club sul tecnico campano, tra questi certamente il Napoli, alla ricerca di un profilo che possa dare il via ad un nuovo ciclo. A quanto pare, però, i partenopei dovranno iniziare a guardarsi le spalle, almeno stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da Michele Criscitiello per SportItalia.

La Roma dei Friedkin, infatti, sarebbe al pari del Napoli alla ricerca del tecnico per la nuova stagione. I giallorossi, dopo l’esonero inaspettato di Josè Mourinho, hanno optato per Daniele De Rossi, leggenda del club che fungerà proprio come Mazzarri da traghettatore per questi ultimi mesi di campionato. La società capitolina, orfana anche del diretore sportivo Thiago Pinto, da cui si è separata nelle scorse settimane, avrebbe in mente l’idea di portare nella capitale un duo tutto brianzolo.

Secondo il giornalista, infatti, i Friedkin avrebbero allacciato i contatti con Francois Modesto, d.s del Monza, che qualora venisse scelto, punterebbe con forza su quello che è il suo attuale allenatore, ossia Palladino.