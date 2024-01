“Lukaku al Napoli”, bomba in diretta: assurdo retroscena di calciomercato

Romelu Lukaku la scorsa estate dopo tanti tira e molla si è accasato alla Roma, in precedenza era stato accostato anche al Napoli.

Il Napoli sta vivendo mesi di profondo cambiamento. Sono stati ben quattro gli innesti portati a Napoli da Aurelio De Laurentiis, con l’obiettivo esplicitamente dichiarato del quarto posto. Il patron, attraverso le sue vulcaniche dichiarazioni, nella giornata di ieri ha fatto intendere come questa sessione rappresenti solamente un assaggio di ciò che vedremo in estate, quando il nuovo corso prenderà il via.

Tra i nodi da sciogliere, quello legato al futuro di Victor Osimhen, diviso tra: Premier League, Real Madrid o PSG.

Lukaku – Napoli: l’indiscrezione in radio è clamorosa

Il nigeriano, che poche settimane fa ha firmato il rinnovo più ricco della storia partenopea, verrà ceduto con certezza quasi assoluta a luglio. La clausola presente nel suo contratto è di 150 milioni, ma secondo i massimi esperti di calciomercato l’ex Lille verrà ceduto per una cifra oscillante tra i 120 ed i 130.

Tanti, troppi soldi, per quella che potrebbe diventare la cessione più virtuosa del calcio italiano, nonchè tra le più ricche del calcio europeo. Osimhen e il Napoli, però, si sarebbero potuti separare anche la scorsa estate, o almeno, questa sarebbe stata l’idea dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

A parlarne in diretta radio su 1 Station Radio, in occasione della trasmissione radiofonica 1 Football Club, Pasquale Scalvione, coordinatore del Corriere dello Sport:

“Le parole di Osimhen e De Laurentiis sembrano il preludio di una cessione, a questo punto non sarebbe stato meglio chiuderla la scorsa estate?” – il giornalista ha poi proseguito, rilaciando una clamorosa indiscrezione relativa ai mesi scorsi: “Questa era l’idea di Cristiano Giuntoli, che avrebbe voluto rimpiazzare il nigeriano con Romelu Lukaku, accasatosi poi alla Roma”.

Infine, una chiusura sul possibile nuovo centravanti del Napoli, con i tanti nomi presenti sul taccuino di De Laurentiis e Mauro Meluso:

“L’addio di Spalletti e Giuntoli ha un pò irrigidito De Laurentiis, che ora dovrà affrontare alcuni casi spinosi. Chi sostituira Osimhen e lo stesso Walter Mazzarri? Mi auguro per il Napoli che non si facciano trovare impreparati. Boniface e David potrebbero essere nomi importanti, anche se si parla di Zirkzee e Jimenez, Sesko a mio giudizio è invece fuori portata”.

Una rivelazione che ha dell’incredibile, ma che considerata la scelta finale di “Big Rom”, deciso nel lasciare l’Inter per sentirsi protagonista pare piuttosto credibile.