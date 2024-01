Perez sempre più vicino al Napoli: la mossa dell’Udinese è un indizio

Perez e il Napoli, un matrimonio che si farà, in tal senso, sono arrivate in serata ulteriori conferme per l’operazione.

Nehuen Perez al Napoli, ci siamo. L’argentino, ex Atletico Madrid, si accaserà al Napoli chiudendo la ricca campagna acquisti invernale di Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni. Per l’argentino, probabile acquisto a titolo definitivo per 18 milioni, 16 più due di bonus.

Un’operazione esosa, la più cara del mercato di riparazione al pari di quella che ha portato sotto le pendici del Vesuvio Cyril Ngonge, stellina dell’Hellas Verona acquistata dai campioni d’Italia per rinforzare il proprio attacco, in tante fasi troppo sterile.

Perez – Napoli verso la chiusura: nuovo indizio dall’Udinese

Secondo quanto riportato da più fonti, già nella giornata di domani, Nehuen Perez potrebbe firmare con il Napoli. L’ultimo ostacolo è rappresentato dalla necessità dell’Udinese di trovare un sostituto, avendo registrato il no di Leo Ostigard, intenzionato a rispettare il proprio accordo con il Genoa, suo ex club.

A quanto pare, però, il club dei Pozzo avrebbe trovato modo di rifarsi. Il patron dell’Udinese dovrebbe rendersi protagonista dell’ennesima operazione “in famiglia”, acquistando dal Watford Ryan Porteus, difensore scozzese.

L’acquisto del classe ’99, dovrebbe quindi liberare definitivamente Perez, pronto a prendere il posto di Minjae Kim, che ha lasciato orfano il Napoli del miglior difensore della scorsa stagione di Serie A. Una cessione, quella del portoghese, forse arrivata fin troppo a cuor leggero, considerata la scelta rivelatasi azzardata di Natan, difensore di ottime prospettive ma ad oggi, infortunio a parte, ancora acerbo per il palcoscenico in cui gareggia il Napoli.

Insomma, dovremmo esserci, poche ore e il Napoli avrà ufficialmente completato la propria campagna acquisti, con l’obiettivo esplicitamente dichiarato del quarto posto nel mirino. Poi, in estate, questa mini rivoluzione verrà completata, con ogni probabilità, con l’avvento di un nuovo allenatore.