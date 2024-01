Nuovo colpo di mercato per il Napoli, accordo totale: fissate anche le visite mediche

Il Napoli continua a mettere a segno colpi di calciomercato, De Laurentiis ha trovato l’accordo: fissate le visite mediche.

Dopo le fatiche (e la delusione) della Supercoppa Italiana, per il Napoli di Walter Mazzarri è già tempo di tornare a pensare al campionato. Al tecnico di San Vincenzo la società partenopea ha fatto una richiesta precisa: tornare tra le prime quattro in classifica e conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per farlo il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non badare a spese e mettere a disposizione dell’allenatore rinforzi di spessore.

La campagna acquisti degli azzurri è stata importante, con ben 4 arrivi e un ultimo colpo in canna. Dopo aver rinforzare le fasce laterali con Mazzocchi, il centrocampo con Traorè e Dendoncker e l’attacco con Ngonge, ai partenopei non resta che acquistare un difensore. Il centrale giusto è stato individuato in Nehuen Perez, argentino classe 2000 dell’Udinese. Con i friulani c’è già un accordo di massima sulla base di 18 milioni di euro, bonus inclusi. Il difensore non vede l’ora di vestire l’azzurro e nei prossimo giorni dovrebbe arrivare anche l’ufficialità dell’acquisto.

Visite mediche per Nehuen Perez, martedì a Villa Stuart?

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, le visite mediche potrebbero essere programmate per martedì 30 gennaio. La finestra invernale di calciomercato – ricordiamo – si chiuderà mercoledì 31 gennaio alle ore 20, per cui il tempo stringe e urge trovare la quadra per concludere l’affare. Le parti sembrano ormai vicine e solo il weekend di Serie A ha probabilmente fatto slittare la conclusione della trattativa.

Con l’arrivo di Nehuen Perez, lo spazio in squadra ma soprattutto in lista Serie A, si assottiglia a tal punto che qualche calciatore dovrà per forza di cose lasciare i partenopei. Gli indiziati sono Demme, che in caso di mancata cessione potrebbe restare fuori lista, e soprattutto Leo Ostigard. Il norvegese, infatti, ha varie richieste in Serie A e il Napoli lo avrebbe messo nella lista dei calciatori cedibili anche per recuperare risorse economiche importanti visti i tanti acquisti.

Il Napoli è pronto a lasciar partire il proprio numero 55 per una cifra vicina agli 8 milioni di euro e in Italia non mancano estimatori. La prima squadra interessatasi al giocatore è stata il Genoa, destinazione gradita da Ostigard. Peccato che i liguri abbiano invece deciso di investire parte dei soldi arrivati dalla cessione di Dragusin al Tottenham su Cittadini, prelevato dal Cittadella. Ecco perché su Ostigard è tornato fortissima l’Udinese, che lo vorrebbe proprio per sostituire Nehuen Perez in procinto di arrivare all’ombra del Vesuvio. I due centrali, così, potrebbero cambiare semplicemente maglia.