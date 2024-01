Arriva anche Perez, il Napoli è però “costretto” a cedere due giocatori

Il calciomercato si chiuderà tra pochi giorni, ultime operazioni per il Napoli che però ora deve cedere qualche calciatore.

Una sessione di mercato che ha visto il Napoli autentico protagonista nella finestra invernale. Fin qui sono 4 i calciatori acquistati: Pasquale Mazzocchi, Junior Hamed Traorè, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker. La campagna acquisti dovrebbe chiudersi con l’arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese, ben cinque rinforzi che dovranno aiutare i partenopei a raggiungere il grande obiettivo stagionale, ovvero la conquista del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Ostigard e Demme verso la cessione, il Napoli non ha più posto in lista Serie A

I tifosi chiedono a gran voce nuovi colpi, ma la società non può effettuare altre operazioni in entrata senza prima cedere qualcuno. Il motivo è la questione liste da consegnare alla Lega Serie A con al massimo 25 calciatori Over 22. Considerando gli acquisti già fatti e le cessioni completate (Zanoli, Elmas e Zerbin, ndr), al momento servirebbero altre due cessioni per evitare di lasciare qualche calciatore. Gli indiziati maggiori a lasciare il Napoli sono Leo Ostigard, che con l’arrivo di Perez non avrebbe praticamente più spazio, oltre a un centrocampista. La cessione di Gaetano – prodotto del settore giovanile – non libererebbe spazio in lista, quindi a uscire dovrà essere uno tra Demme e Zielinski. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo sembra ormai pura utopia.

Il tedesco, professionista esemplare come dimostrato contro la Salernitana, non rientra più nei piani societari. Mentre per Zielinski, con cui il Napoli nutre ancora qualche barlume di speranza per il prolungamento del contratto, si fa sempre più possibile l’addio in estate a parametro zero con l’Inter pronto ad acquistarlo. Il polacco è comunque un calciatore importante per lo scacchiere di Mazzarri, ecco perché alla fine proprio Demme potrebbe andar via negli ultimi giorni di mercato.

Gli azzurri sono pronti a liberarlo anche senza chiedere indennizzi economici, alla società partenopea andrebbe bene risparmiare l’importante ingaggio dell’italo-tedesco. Per Demme in Serie A c’erano già stati gli interessi da parte di Fiorentina e soprattutto Salernitana, ma il calciatore aveva preferito non chiudere nessuna trattativa e restare in attesa della scadenza del contratto. L’affollamento della lista e la possibile esclusione potrebbe far cambiare idea al calciatore. Il Napoli attenderà comunque eventuali offerte – che potrebbero arrivare anche dall’estero – fino all’ultimo momento utile. Ricordiamo che la chiusura della finestra invernale di calciomercato è prevista per mercoledì 31 gennaio alle ore 20.