È il grande sogno di De Laurentiis: l’annuncio ufficiale del tecnico lascia a bocca aperta

Futuro allenatore Napoli, l’annuncio shock del tecnico ha sconvolto tutti, ma può alimentare il sogno di De Laurentiis: tutti i dettagli

Il Napoli sta lavorando sotto traccia, alla ricerca di un nuovo allenatore, sul quale fondare il nuovo progetto la prossima estate, dopo la poco soddisfacente stagione in corso, con l’avvicendamento in panchina di Mazzarri e Garcia. Tanti i nomi in lizza per prendere il posto di Walter Mazzarri. In cima alle preferenze del presidente De Laurentiis ci sono senza dubbio Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Entrambe le trattative, per motivi diversi, sono molto difficili.

Per questo è bene non sottovalutare profili outsider come Thiago Motta o Palladino, che stanno facendo tanto bene in Serie A con Monza e Bologna. Sempre in Serie A c’è l’opzione Italiano, che da anni è accostato alla panchina azzurra. Inoltre, nelle ultime settimane, rumors dall’Inghilterra hanno parlato di un incontro tra De Laurentiis e Mourinho dopo l’esonero dalla Roma.

Ultim’ora a sorpresa: Kloop lascia il Liverpool

Intanto, un annuncio shock ha sconvolto la Premier League. Jurgen Klopp ha annunciato che lascerà il Liverpool a fine stagione. Non vi è nulla di concreto, ma perché escludere il tecnico tedesco dai possibili candidati per la panchina del Napoli? Tra l’altro varie volte ha fatto apprezzamenti sulla città e sul club.

E non solo: perché il tecnico tedesco fu cercato proprio da Aurelio De Laurentiis nel 2013, ancor prima di firmare poi con Rafa Benitez, a dimostrazione di come il patron nutra profonda stima per lui. Nei 9 lunghi anni alla guida dei Reds ha dimostrato di essere qualcosa in più di un semplice allenatore. Di certo sul mercato ci sono pochi profili del suo livello, sui quali fondare un progetto a lungo termine.

Klopp lascia il Liverpool: le parole dell’allenatore

L’interruzione della sue esperienza ad Anfield è stata annunciata con un comunicato sui canali social del club. “Dopo aver guidato i Reds verso un’altra finale di Coppa di Lega a Wembley mercoledì sera, il 56enne continuerà a supervisionare le ultime partite della stagione 2023-24 prima di calare il sipario su un glorioso regno manageriale durato otto anni e mezzo“, cita il comunicato del Liverpool. Poi le parole dell’allenatore: