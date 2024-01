Napoli, le ultime da Castel Volturno: aggiornamenti sugli infortunati

Nuovi aggiornamenti in casa Napoli in vista del prossimo turno di campionato che vedrà gli azzurri in trasferta contro la Lazio

Pochi giorni ed il Napoli dovrà tuffarsi nuovamente nel campionato di Serie A. Qui ci eravamo lasciati con la vittoria all’ultimo secondo nel derby tutto campano contro la Salernitana. Gioia, celebrazioni e Amir Rrahmani, autore del gol vittoria, che nella sua esultanza (senza maglia) ha racchiuso tutto lo spirito e la fame di questa squadra. In mezzo la parentesi Supercoppa Italiana che in Arabia Saudita ha rivelato a tutti la nascita di un nuovo Napoli, quello con la difesa a 3. Sarà un modulo definitivo o si tornerà al vecchio 4-3-3?

Certo è che il Napoli di Supercoppa, per larghi tratti, è piaciuto. Tanta compattezza difensiva e alcuni giocatori, su tutti Lobotka, Cajuste e Juan Jesus, totalmente più in forma. Domenica sera, alle 18, gli azzurri saranno ospitati allo Stadio Olimpico di Roma dove ad aspettarli ci sarà il grande ex Maurizio Sarri con la sua Lazio. Biancocelesti che, così come il Napoli, sono partiti molto male in questo campionato. Complici i tanti infortuni ed una stagione non proprio ai massimi livelli del bomber Ciro Immobile, la Lazio però pare aver trovato una certa quadra.

Cinque vittorie nelle ultime sei partite dove soltanto l’Inter è riuscita ad imporsi e a vincere nettamente nella semifinale di Supercoppa.

Napoli – situazione infortunati: Chi gioca contro la Lazio?

Con una vittoria all’Olimpico, gli azzurri (fermi a 31 punti) potrebbero superare la Lazio e agganciare la Fiorentina al quarto posto. Tutte e tre le squadre hanno una partita in meno dati gli impegni di Supercoppa durante la scorsa settimana. Come di consueto, anche questa mattina la società partenopea ha riportato, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il report odierno dell’allenamento. Gli azzurri, dopo aver ricevuto la visita del presidente Aurelio De Laurentiis, si sono poi allenati all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Così come spiegato dalla società ci sono ottime notizie per quanto riguarda gli infortunati. Meret, Natan e Olivera hanno infatti ripreso a lavorare in campo e in palestra attraverso alcune sessioni personalizzate. I loro rientro si fa sempre più vicino e per Walter Mazzarri sarà molto importante. Il tecnico di San Vincenzo dovrà fare a meno, oltre che dei tre infortunati elencati precedentemente, anche di Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia che sono stati squalificati per questo turno di campionato.