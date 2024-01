Mercato Napoli, Nehuen Perez a un passo: soldi anche a un altro club

Aggiornamento di mercato per il Napoli. Siamo ai dettagli per un altro acquisto in questa finestra di gennaio

Il Napoli è scatenato sul mercato. Promessa mantenuta da Aurelio De Laurentiis che in questo mese di gennaio, insieme alla sua dirigenza, ha lavorato senza sosta per poter regalare ai suoi tifosi tanti nuovi acquisti. Bisogna fare un passo indietro al 30 dicembre però. Ultima partita del 2023, allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si giocava Napoli-Monza. Partita brutta, scialba, terminata 0-0 e salvata solo da una prodezza di Meret che aveva neutralizzato Matteo Pessina dal dischetto.

Dopo quella partita, il morale dei tifosi napoletani era a terra. Aurelio De Laurentiis decide di scendere in campo, di prendere parola e di assumersi tutte le colpe di questa stagione semi-fallimentare. La promessa del patron partenopeo era stata quella di provare a colmare il gap con le avversarie acquistando diversi calciatori dal mercato. Trattativa lampo per Pasquale Mazzocchi, da sempre un obiettivo della dirigenza. Il calciatore napoletano è stato il primo rinforzo di gennaio, arrivato dalla Salernitana per 3 milioni.

Ceduto Elmas al Lipsia, la dirigenza aveva deciso di andare all-in su Lazar Samardzic dell’Udinese, comprandolo a titolo definitivo con gli introiti ricavati dalla cessione del macedone. Quando tutto sembrava fatto, qualcosa è andato storto e il talento è così rimasto in Friuli.

Napoli -Nehuen Perez: mai così vicini

La trattativa saltata per Samardzic aveva fatto andare il mercato del Napoli in un periodo di immobilismo che ha di fatto preoccupato i tifosi. Nulla di grave, la dirigenza è subito corsa ai ripari. Qui sono arrivati Traorè, Ngonge, Dendoncker (da ufficializzare) e sembrerebbe tutto procedere speditamente per Nehuen Perez. Dopo aver cercato a lungo un difensore centrale, potrebbe finalmente essere finita la telenovela per il Napoli. A riportare la notizia è stato l’esperto Fabrizio Romano. Sul proprio account di X, il giornalista ha infatti spiegato che gli accordi tra il Napoli ed il giocatore sono stati trovati. Si lavora per chiudere con l’Udinese.

Dall’operazione per il 23 enne difensore argentino ne guadagnerebbe anche l’Atletico Madrid che ha una percentuale sulla rivendita di Perez. Secondo Fabrizio Romano, la fine della trattativa sarebbe vicina e tutte le parti sono a lavoro per trovare l’accordo definitivo. In giornata potrebbe già chiudersi l’affare per far sì che Nehuen Perez diventi da subito un nuovo difensore del Napoli e si metta a disposizione di Walter Mazzarri. Possibile accordo con l’Udinese per 18 milioni di euro, di cui 16 di parte fissa + 2 di bonus.