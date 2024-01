Futuro Ostigard, cambia tutto: ultim’ora a sorpresa

Il Napoli è vicinissimo alla chiusura del suo quinto colpo di mercato, si tratta di Nehuen Perez, difensore argentino.

Dopo: Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker, il Napoli sarebbe prossimo a chiudere anche per Nehuen Perez dell’Udinese. L’argentino, ex Atletico Madrid, dovrebbe essere il prescelto per la difesa di Walter Mazzarri, alla ricerca di un centrale difensivo per il proprio pacchetto arretrato.

Un indizio in più a confermare il cambio modulo ormai avvenuto, un passaggio, quello alla difesa a 3, che ha portato i campioni d’Italia in carica a giocarsi la Supercoppa sino al 91esimo in Arabia Saudita, nonostante l’inferiorità numerica sopraggiunto a 30 minuti dal termine.

Napoli – Ostigard: la novità di serata spiazza il norvegese

Perez dovrebbe accasarsi al Napoli per 18 milioni, 16 di parte fissa più due di bonu. Un’operazione esosa, importante, al pari di quella che ha consegnato Cyril Ngonge a Mazzarri, costato la medesima cifra al patron Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, dal canto proprio, sino alla giornata di ieri aveva provato ad abbassare la valutazione del difensore argentino tramite l’inserimento di una contropartita, che corrispondeva al nome e cognome di Leo Ostigard. Il centrale norvegese, però, ha rifiutato il Friuli, complice la voglia di tornare a Genova, sponda rossoblù, in quel Genoa che gli aveva permesso di guadagnarsi la chiamata del Napoli.

Sino a questo pomeriggio, immaginare il norvegese alla corte di Gilardino sembrava l’ipotesi più plausibile, questa sera, però, è arrivata la news inaspettata da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato. Secondo quest’ultimo, infatti, il Genoa sarebbe vicino al prestito di un giovane profilo del Monza. Si tratta di Giorgio Cittadini, difensore classe 2002 con una presenza nella massima serie italiana 2023/24.

Una accelerata, quella dei liguri, che avrebbe messo a serio rischio l’arrivo di Ostigard, che resterebbe così spiazzato dalla scelta del suo ex club. Il norvegese, infatti, era stato già vicino al Genoa ad inizio gennaio, quando il Napoli nel tentativo di acquistare Dragusin, poi accasatosi al Tottenham, era arrivato ad offrire al Genoa ben 20 milioni più il cartellino di Ostigard, a cui aveva addirittura aggiunto il prestito di Alessandro Zanoli.

Lo stesso Zanoli, è stato poi ceduto in prestito alla Salernitana, complice la mancata chiusura della tripla operazione, un destino che ad oggi potrebbe essere simile a quello di Ostigard, per cui si è registrata una frenata piuttosto evidente. Seguiranno con ogni probabilità aggiornamenti nella giornata di domani. Il Napoli resta in attesa.