Futuro Osimhen, Di Marzio annuncia: “Dove può andare e a quali cifre”

Victor Osimhen sembra pronto a lasciare il Napoli questa estate, almeno stando alle dichiarazioni degli ultimi giorni.

Victor Osimhen e il Napoli sembrano destinati a separarsi dopo la prossima estate dopo 4 stagioni. Il nigeriano, arrivato nel 2020, si è reso protagonista di campionati importanti, seppur limitati da alcuni infortuni, che non gli hanno impedito di esplodere totalmente la passata stagione, culminata con lo scudetto e titolo di capocannoniere.

In molti, credevano che lo scorso luglio l’ex Lille avrebbe lasciato Napoli, invece, seppur con parecchi intoppi, il bomber ha deciso di rinnovare, diventando il calciatore con lo stipendio più alto elargito nella storia del Napoli targato De Laurentiis.

Futuro Osimhen: Di Marzio fa chiarezza, le ipotesi

Dal continente africano, dove si sta svolgendo la Coppa d’Africa, Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni, lasciando intendere di voler separarsi dal Napoli la prossima estate, con la Premier League, suo sogno dichiarato da sempre, nel mirino.

“Voglio finire bene al Napoli, poi so già cosa fare”, dichiarazioni abbastanza esplicite, che hanno confermato l’idea di un rinnovo ponte, come accadde con Cavani. Di questo avviso Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato, che in onda su Sky Sport ha così dichiarato:

“Il riconoscimento per Osimhen è stato importante: lo stipendio che percepisce dal Napoli va sopra i 10 milioni, la società però quando ha firmato era consapevole che sarebbe stato difficile trattenerlo la prossima estate”.

Il giornalista ha poi proseguito facendo il punto sulle pretendenti, non solo i top club inglesi, ma anche il “solito” Paris Saint Germain, che con ogni probabilità saluterà Mbappè, destinato al Real Madrid:

“La clausola è da 150 milioni, la cifra a cui verrà venduto potrebbe essere anche inferiore, ma pur sempre tendente a 130 – 140 milioni. A lui piacerebbe la Premier League, ma il PSG resta una possibilità concreta” – Di Marzio ha poi specificato quanto sia stato importante il rinnovo del nigeriano, che permetterà a De Laurentiis di chiudere la cessione più remunerativa della sua gestione: “Rinnovo? Se Osimhen non avesse rinnovato il Napoli l’avrebbe perso per 50 milioni, ad oggi il Napoli è in diritto di pretendere grazie a quell’accordo, per questo ribadisco che non verrà ceduto ad esempio per 70 milioni”.

Insomma, al di là delle dichiarazioni evitabili, soprattutto in questa fase delicata del campionato, rispetto a tanti altri calciatori, che anche a Napoli negli ultimi anni hanno preferito accordarsi con altri alle spalle della società, terminando bruscamente con essa il proprio rapporto, Higuain e Milik su tutti, Osimhen ha rappresentato una rara eccezione di correttezza.