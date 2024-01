Dendoncker al Napoli, a sorpresa può esserci subito un’altra cessione

L’arrivo di Leander Dendoncker potrebbe cambiare i piani di mercato del Napoli, un calciatore potrebbe a sorpresa essere ceduto.

Ultimi giorni di calciomercato per provare a migliorare e sistemare gli errori commessi in estate per i club di Serie A. Il Napoli è tra le squadre ad aver effettuato più movimenti, con gli acquisti già effettuati di Pasquale Mazzocchi, Junior Hamed Traorè e Cyril Ngonge. Eppure, come affermato dal presidente Aurelio De Laurentiis, la società azzurra chiuderà altri due acquisti. Uno sarà effettuato in difesa, con Nahuen Perez dell’Udinese finito nel mirino. L’accordo è stato praticamente definito sulla base di 16-18 milioni di euro più bonus, ma i friulani devono prima trovare un sostituto prima di chiudere l’affare. Sostituto che non sarà Ostigard, ormai promessosi al Genoa.

Calciomercato Napoli, possibile prestito in Serie A per Gianluca Gaetano

L’altro colpo promesso da De Laurentiis è stato praticamente definito. Si aspetta, infatti, solo l’annuncio ufficiale che presumibilmente arriverà nella giornata di domani: parliamo dell’acquisto di Leander Dendoncker, centrocampista (e all’occorrenza difensore, ndr) proveniente dall’Aston Villa. Il Napoli lo preleva in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Il classe ’95 nella giornata di oggi ha effettuato le visite mediche presso Villa Stuart e nelle prossime ore sarà subito a disposizione di Walter Mazzarri, che lo valuterà e probabilmente lo convocherà già per la sfida contro la Lazio di domenica all’Olimpico.

Proprio l’arrivo del belga classe ’95 potrebbe portare a una scelta dolora e sorprendente a centrocampo. Il Napoli potrebbe scegliere di privarsi di Gianluca Gaetano. Il talento proveniente dal settore giovanile classe 2000 non è ancora riuscito a imporsi in azzurro, causa anche il poco spazio avuto a disposizione in questo anno e mezzo di permanenza in prima squadra. L’arrivo di Dendoncker e il passaggio a un modulo (3-4-3, ndr) che prevede un centrocampista in meno, per Gaetano potrebbero aprirsi le possibilità di un prestito.

Gli estimatori non mancano di certo. In Serie A almeno tre squadre hanno già chiesto il giocatore al Napoli. Si tratta di Salernitana, Empoli e Lecce. Anche in Serie B è arrivata una richiesta, quella del Parma allenato di Fabio Pecchia, mentore di Gaetano ai tempi della Cremonese. I ducali sono primi in cadetteria e vorrebbero Gaetano per rinforza la propria posizione di leader. La voglia di misurarsi con la massima serie, però, è troppa. Dunque il prestito per almeno 6 mesi in Serie A pare possa essere la soluzione più congeniale per Gaetano. Si tratta un’operazione da ultimi giorni di calciomercato, ma non è escluso che anche qualche altro club italiano possa farsi avanti.

D’altronde un talento come quello di Gianluca Gaetano è ambito da almeno metà delle squadre del campionato. Il suo agente, Mario Giuffredi, in una vecchia intervista, aveva inoltre già anticipato che in caso di nuovo innesto a metà campo, avrebbe valutato una soluzione alternativa di Gaetano che ha assoluto bisogno di giocare per mettere in mostra tutte le proprie qualità.