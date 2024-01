Napoli scatenato: altra gioia per i tifosi, firma ad un passo

Il Napoli non si ferma dopo l’acquisto di Dendoncker: un’altra firma è ad un passo. Si attende solo l’annuncio ufficiale.

Il Napoli continua a stupire sul mercato: gli acquisti di Mazzocchi, Traorè e Ngonge non sono stati i soli. Quest’oggi è infatti arrivata la notizia relativamente alla chiusura imminente del colpo Dendoncker a centrocampo, con visite mediche già programmate per domani. Il belga riempirà quindi un ulteriore slot in un reparto che necessitava assolutamente di rinforzi come quello della linea mediana.

Ma non è finita qui: si continua infatti a parlare del possibile acquisto di un difensore centrale, con l’argentino Perez dell’Udinese in cima alla lista di De Laurentiis. Gli azzurri, insomma, sembrano davvero fare sul serio sul piano delle operazioni in entrata utili all’assalto ad un piazzamento in Champions League, al momento distante 3 punti.

Politano, rinnovo in arrivo: le cifre

Sul piano delle cessioni, invece, si era parlato tanto di una possibile partenza di Matteo Politano. L’esterno italiano era stato infatti tentato dalle offerte provenienti dall’Arabia Saudita, con l’Al Shabab che non ha badato a spese offrendogli un contratto a dir poco faraonico. Il suo contratto col Napoli in scadenza nel 2025 ha posto quindi azzurri e calciatore ad un bivio da risolvere nell’immediato: rinnovo o cessione?

Le notizie degli ultimi giorni hanno parlato però di un rifiuto da parte del calciatore azzurro delle offerte arabe per la sua volontà di restare a Napoli. Nella giornata di oggi, è arrivata un’ulteriore svolta: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il suo rinnovo col Napoli sarebbe oramai cosa fatta. Il nuovo contratto legherà il calciatore al club azzurro fino al 2027 con un ingaggio da 3.2 milioni di euro all’anno.

Si attende solo il momento delle firme per mettere nero su bianco questo accordo. Quest’ultima, secondo l’esperto di mercato, dovrebbe arrivare nella prossima settimana o al massimo a mercato chiuso. Proseguirà così l’avventura napoletana del calciatore, iniziata nel gennaio 2020 sotto la guida di Gennaro Gattuso e destinata a proseguire anche nel nuovo corso post-Scudetto, in attesa di sapere quale sarà il tecnico pronto ad allenarlo nella prossima stagione.