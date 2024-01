L’Arabia Saudita “finanzia” il Napoli: la buona notizia che arriva dalla Supercoppa

Delusione per la sconfitta in finale, ma dalla Supercoppa Italiana arrivano anche buone notizie per il Napoli dal punto di vista economico.

È terminata l’avventura in Arabia Saudita del Napoli per la Supercoppa Italiana. Gli azzurri di Walter Mazzarri sono stati sconfitti 0-1 dall’Inter in finale, che si è aggiudicata il trofeo grazie a una rete di Lautaro Martinez. I partenopei recriminano per un arbitraggio decisamente sfavorevole da parte del sig. Rapuano, così come sottolineato dalle moviole in TV e dai quotidiani in edicola questa mattina.

A far discutere è stata la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara che espelle per doppio giallo Simeone a inizio secondo tempo, con il primo cartellino decisamente esagerato (se non inesistente, ndr). Ma soprattutto vista la “grazia” concessa a Calhanoglu nel primo tempo, quando si era reso protagonista di almeno 4 falli da ammonizione. La squadra di Mazzarri ha così giocato per oltre mezz’ora in inferiorità numerica e alla fine è dovuta soccombere alla schiacciante pressione dell’Inter.

Quanto incassa il Napoli dalla Supercoppa Italiana

Nonostante l’enorme delusione dovuta alla sconfitta, il club può almeno leccarsi le ferite grazie agli incassi arrivati per la partecipazione alla competizione. Il format allargato della Supercoppa Italiana ha permesso alle quattro partecipanti, ovvero Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina, di guadagnare un gettone di partecipazione da 1,6 milioni di euro ciascuno. A questa cifra il fondo sovrano dell’Arabia Saudita sborserà altri 5 milioni nelle casse della finalista perdente (il Napoli, ndr) e altri 8 nelle casse della squadra vincitrice (l’Inter, ndr). Per De Laurentiis un bottino totale da 6,6 milioni di euro, cifra non di poco conto e che sicuramente potrà essere utilizzata per “finanziare” il mercato invernale.

Ricordiamo che il Napoli ha già chiuso tre acquisti: quello di Mazzocchi dalla Salernitana, oltre al prestito di Traorè dal Bournemouth e di Ngonge dal Verona. Il presidente De Laurentiis ha però assicurato ai tifosi almeno altri due rinforzi. Chiaro come le floride finanze del club – aiutate anche dai premi derivati dai risultati ottenuti dalla squadra – possano permettere al Napoli di avere una grande forza in sede di calciomercato.

De Laurentiis, intervenuto nel post partita ai microfoni di SportMediaset, ci ha tenuto a sottolineare come il mondo arabo ben presto prenderà il sopravvento in tutto il mondo. Ecco quanto evidenziato:

Quello che mi ha colpito moltissimo è l’aver scoperto un paese, l’Arabia, con una crescita straordinaria, potentissima, che non vedremo negli anni ma vedremo nei mesi. Questa straordinaria democratizzazione di un paese che credevamo chiuso su se stesso e che invece è apertissimo e che diventerà, guerre permettendo, la centralità del nuovo mondo esplosivo di una commercialità incredibile. Non ce n’è per nulla. Ho visto un luogo incredibile che annebbia Disneyland. Sono formidabili. Hanno centomila gru in piedi per costruire un nuovo paese, una nuova era che darà del filo da torcere a tutti quanti. Il calcio qui è lo specchietto delle allodole, sono furbi, sono arabi, usano il calcio come se fosse il super spot per farsi pubblicità. Da qui ai prossimi anni costruiranno l’inverosimile.

Un motivo in più per allacciare rapporti commerciali, di amicizia e sponsorizzazioni con gli sceicchi dell’Arabia Saudita.