“Rapuano folle”, moviola impietosa: il voto all’arbitro di Napoli-Inter

La finale di Supercoppa Italiana Napoli-Inter ha scatenato diverse critiche inerenti all’arbitraggio, troppi gli errori commessi.

L’Inter di Simone Inzaghi porta a casa il trofeo della Supercoppa Italiana per 0-1 contro il Napoli di Walter Mazzarri, una gara combattuta fino all’ultimo da entrambe le squadre. Nonostante ciò, il sogno degli azzurri si è infranto al 91esimo a causa della rete del capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

Non è stata una partita facile per il club partenopeo, tanti gli errori in fase di arbitraggio che hanno influito a loro sfavore nel corso della gara. L’episodio che ha scatenato maggiormente la rabbia degli azzurri è stata l’espulsione di Giovanni Simeone per doppia ammonizione: il primo su Calhanoglu e il secondo per un pestone ad Acerbi. Per la panchina azzurra, il primo fallo commesso non era assolutamente da cartellino giallo. Tante sono le critiche alle decisioni dell’arbitro Antonio Rapuano.

Napoli-Inter, gli errori sull’arbitraggio di Rapuano

L’arbitraggio di Antonio Rapuano ha scatenato l’ira della squadra di Walter Mazzarri, errori che potevano decisamente essere evitati. In particolare modo, la decisione presa per quanto riguarda la doppia ammonizione del Cholito non è stata accettata dagli azzurri. A tal proposito, il tecnico di San Vincenzo ha abbandonato la panchina del Napoli subito dopo la rete di Lautaro Martinez. Diverse le critiche inerenti alle decisioni arbitrali, per il Corriere dello Sport è un 4 in pagella.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la gara è stata gestita in modo folle dall’arbitro. Di seguito quanto evidenziato:

“Perde la partita Rapuano con una condotta tecnico disciplinare folle, sotto gli occhi di Rocchi (che s’è dovuto smazzare da solo le critiche post gara): c’era bisogno di far venire un arbitro dall’Italia, chi era già a Riyad non andava bene? Se questo è uno dei migliori, siamo messi malissimo. Zero accettazione, gara condizionata (rovinata?) da lui. Malissimo”. Inoltre, diverse le critiche inerenti all’espulsione di Giovanni Simeone: “Sbagliato il doppio giallo a Simeone. E se ci può stare il secondo (chiamato da Di Bello, anche il timing in ritardo è un segnale) per un pestone (neanche pieno) a Acerbi, il primo è follia: Çalhanoglu è appena uscito dalla propria area, ha la difesa del Napoli schierata davanti, non è né Spa, né imprudente. Per tutti: intransigente con Simeone, perdona due falli su tre di Çalhanoglu. Vista col metro della ripresa entrambi da ammonizione. Graziato”.

Dunque, condotta pessima per l’arbitro Rapuano. Errori inaccettabili, soprattutto, in una partita decisiva come questa.