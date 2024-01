Mercato Napoli, Di Marzio svela: “Accordo con il calciatore”, si sblocca il nuovo affare!

La conferma del giornalista esperto di calciomercato non lascia dubbi, il Napoli continua a lavorare in ottica mercato

Una finale guadagnata grazie all’astuzia del proprio tecnico che, da quando è arrivato, finalmente ci ha messo del suo. Walter Mazzarri ha sempre ribadito di voler far giocare il Napoli così come era diventato grande con Luciano Spalletti in panchina, con quel 4-3-3 che aveva fatto faville in Italia e in Europa. I risultati però, fin qui, non erano stati decisamente da ricordare e anzi, le debacle del Napoli sono state tante. Il tecnico toscano però, facendo fronte all’emergenza infortuni, ha sorpreso tutti nella partita contro la Fiorentina.

Mazzarri è infatti tornato a utilizzare un modulo con la difesa a 3 che, nella sua carriera di allenatore, gli è stato tanto caro e congegnale. Anche Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha affermato di essere stato totalmente sorpreso dal modulo di gioco del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche per stasera sarà ipotizzabile vedere un Napoli schierato a 3 dietro con Zielinski che potrebbe nuovamente partire dalla panchina.

Mazzarri aveva confermato di voler tornare al più presto al modulo iniziale, il 4-3-3, ma a quanto pare per la finale di stasera opterà nuovamente per il 3-4-3.

Napoli – Il calciomercato non si ferma

Nonostante la grande atmosfera di attesa che si è creata per la finale di questa sera contro l’Inter, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea non smettono di lavorare sul fronte mercato. Oltre alle operazioni in entrata si lavora anche per quelle in uscita. Come riportato pochi minuti fa dal giornalista di Sky Sport, Gianluca di Marzio, sarebbe in chiusura l’operazione che porterebbe Zerbin e Popovic in prestito al Monza.

Intesa raggiunta quindi tra Napoli e Monza che lascerà i suoi calciatori crescere in una squadra come il Monza. Niente da fare quindi per il Frosinone a cui sarebbero dovuti andare i due ragazzi prima del Monza. C’è stato un errore per quanto riguarda gli slot per gli extracomunitari da tesserare in rosa, già al completo.

Nonostante la doppietta di Alessio Zerbin che ha regalato la finale di Supercoppa agli azzurri, il Napoli ha deciso di lasciarlo partire in prestito per il termine di questa stagione. Domani mattina verranno formalizzati gli accordi ed i giocatori potranno partire in direzione Monza dove faranno le visite mediche e si metteranno a disposizione di Raffaele Palladino.