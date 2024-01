De Laurentiis consegna la maglia del Napoli all’interista La Russa: c’è un altro ospite speciale – FOTO

Consegna speciale da parte di Aurelio De Laurentiis al presidente del Senato Ignazio La Russa, il regalo è a tema azzurro

Tutto è pronto nella capitale araba di Riad dove tra poche ore andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli. Un ultimo step per gli uomini di Walter Mazzarri che dovranno riuscire nell’impresa di superare i nerazzurri di Simone Inzaghi. La squadra di Milano viene da una stagione da assoluto top club. Soltanto dieci gol subiti in campionato e tante cose positive viste fin qui dall’Inter che si conferma come squadra dell’anno da battere. Dati gli impegni in Supercoppa, con una partita in meno, è scesa al secondo posto in classifica.

A comandare la Serie A adesso c’è la Juventus di Max Allegri che, con un’altra vittoria, potrebbe arrivare in testa allo scontro diretto contro l’Inter, in programma domenica 4 febbraio al Meazza, seppur con una partita in più. Così come i partenopei che dovranno recuperare la 21^ giornata contro il Sassuolo, a fine febbraio anche i nerazzurri dovranno recuperare il loro match contro l’Atalanta. Con la Supercoppa in scena, si è quindi tracciato un nuovo scenario che potrà di tanto modificare gli equilibri della Serie A.

Supercoppa -De Laurentiis incontra Ignazio La Russa

Intanto a poche ore dall’atteso match in Arabia Saudita, il presidente del Napoli si è concesso una visita all’ambasciata italiana di Riad. Qui Aurelio De Laurentiis ha incontrato Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica italiana. Simpatico è stato l’omaggio del patron partenopeo che ha regalato a La Russa una maglia del Napoli autografata dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Un simpatico regalo in vista della finale di questa sera, che sui social ha creato molto dibattito.

Tante sono state le reazioni dei tifosi che hanno commentato divertiti il gesto di De Laurentiis. Il presidente del Senato, come risaputo, è un tifoso dell’Inter e per questo molto legato ai colori nerazzurri della squadra di Milano. La Russa sembra aver comunque accolto il regalo di buon grado facendo al presidente partenopeo gli auguri per la partita di stasera. Presente per l’occasione anche l’ex Napoli Spalletti, oltre che Javier Zanetti e Lorenzo Casini. Di seguito il post su X di Aurelio De Laurentiis.