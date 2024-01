Futuro Samardzic e Nehuen Perez, cambia tutto: l’annuncio

Lazar Samardzic e Nehuen Perez sono due nomi caldi per il calciomercato del Napoli, ancora in fase di sviluppo.

Lazar Samardzic e il Napoli sono stati vicinissimi nelle scorse settimane, il centrocampista serbo d’origine tedesca pareva il predestinato a coprire la casella lasciata vuota dalla cessione di Elif Elmas al Red Bull Lipsia.

La trattativa sembrava avviata, Aurelio De Laurentiis era arrivato ad offrire ben 20 milioni più 5 di bonus, una cifra importante, più alta di quella offerta in estate dall’Inter, che come il Napoli era stata ad un passo dall’accaparrarsi le prestazioni del giocatore. I tentennamenti di Samardzic e padre – agente, però, avrebbero spazientito il patron dei partenopei, tanto da raffreddare in maniera netta la trattativa.

Samardzic – Perez: le parole del d.g dell’Udinese

Il direttore generale dei friulani, Franco Collavino, è intervenuto ai microfoni di ‘Novantesimo Minuto’, programma in onda sulla RAI e dopo un breve excursus sui fatti beceri accaduti alla Dacia Arena con i cori razzisti contro Maignan, ha parlato anche del calciomercato e delle situazioni di Perez e Samardzic.

“L’Udinese si è da sempre contraddistinta per la correttezza – ha ribadito il dg dei friulani – la società si è attivata con le autorità competenti per individuare ed allontanare dallo stadio i responsabili: ci tengo a specificare che si tratta di un numero esiguo di persone, 2 forse 3, non ci sono stati cori da parte dei nostri tifosi”.

Inevitabile anche la domanda riguardante il calciomercato, nello specifico Nehuen Perez e Lazar Samardzic, due nomi seguiti con particolare attenzione dal Napoli.

“Samardzic diventerà uno dei migliori d’Europa, ha dimostrato la sua forza già al primo anno in Italia e non era facile, quindi è normale che tante società attenzionino il suo profilo. Ad oggi – ha concluso il dg sul treqaurtista serbo – non ci sono situazioni concrete che lasciano presagire un suo addio a gennaio, quindi mi sento di escludere che possa andare via”.

Meno netta la presa di posizione sul difensore argentino, che secondo molti esperti di calciomercato, resta attualmente al pari di Theate, il nome in cima alla lista di De Laurentiis e Meluso:

“Perez? Noi siamo concentrati sulla nostra attività e sul nostro campionato, i nostri giocatori sono bravi, è normale quindi che suscitino interesse di vari club, ma noi non ci preoccupiamo delle voci che li riguardano”.

Insomma, se Samardzic ad oggi è totalmente da escludere, la situazione riguardante il centrale argentino potrebbe invece regalare sviluppi interessanti. Ricordiamo che sole poche settimane fa, lo stesso agente del ragazzo aveva speso parole d’apprezzamento per l’interesse del Napoli, confermando la possibilità di un trasferimento.