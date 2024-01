Calciomercato Napoli, sfuma il centrocampista: nasce un’idea a sorpresa

Il Napoli è a meno di 24 ore dalla finale di Supercoppa, nonostante ciò, il mercato degli azzurri continua ad evolversi.

Walter Mazzarri è intento a preparare sul campo la sfida tra i suoi azzurri e l’Inter di Simone Inzaghi, con cui si giocherà la finale di Supercoppa Italiana. Nel mentre, però, la dirigenza dei partenopei prosegue nel monitoraggio dei profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione del toscano.

Dopo gli arrivi di: Mazzocchi, Traorè e Ngonge, che si sono recati in questi giorni in Arabia Saudita per prender parte alla gara di domani, potrebbe esseere la volta di ultimi due innesti, nello specifico un difensore ed un centrocampista.

Calciomercato Napoli, le ultime idee di Meluso e De Laurentiis

Per ciò che concerne il difensore, secondo l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, restano Theate e Perez i nomi in cima alla lista, operazioni per cui il club campione d’Italia dovrebbe sborsare cifre vicine ai venti milioni d’euro.

Non trovano conferme, invece, le indiscrezioni rilasciate dai media francesi sul francese Solet, in forza al Red Bull Salisburgo, in Austria, che secondo i colleghi transalpini era addirittura in chiusura solamente pochi giorni fa. Resta in fase di monitoraggio il calciatore che invece rimpolperà la zona mediana, con una certezza acquisita ad oggi: non sarà Antonin Barak.

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Ceccarini ha confermato le difficoltà emerse nei giorni scorsi, causate nello specifico dalla valutazione dell’ex Lecce e dalla formula proposta dal Napoli, che ha provato sin dall’inizio a convincere la Fiorentina ad accettare il prestito con diritto di riscatto. Per questa motivazione, ad oggi, si starebbe riaprendo la pista accantonata che porta a Soumarè, centrocampista francese del Leicester City, in forza al Siviglia.

Non solo però, perchè secondo l’esperto di calciomercato, la possibilità che Aurelio De Laurentiis opti per un acquisto a sorpresa, chiudendo magari una trattativa lampo come accaduto spesso nella sua gestione, non sarebbe totalmente escludibile.