Zerbin, la doppietta cambia i piani del Napoli? Cosa trapela sull’affare con il Frosinone

Alessio Zerbin è stato grande protagonista nella serata di ieri, nel match tra Napoli e Fiorentina. Arrivano ora novità in merito al suo passaggio al Frosinone.

Quale occasione migliore, per Alessio Zerbin, per mettere a segno le sue prime reti con la maglia del Napoli? Il calciatore azzurro è stato il grande protagonista della notte di Riyad, dove il Napoli ha sconfitto la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 3-0, passando così alla finale della Supercoppa Italiana. L’avversaria arriverà dall’altra semifinale che sarà disputata questa sera tra Lazio e Inter, ma intanto gli azzurri possono godersi una vittoria che fa bene al morale.

Un match perfetto per Zerbin, che in pochi minuti mette a segno una doppietta decisiva, facendo volare gli azzurri verso il sogno di poter sollevare trofeo in una stagione a dir poco complicata per i campioni d’Italia in carica. La doppietta cambierà i piani per il futuro? Com’è ormai risaputo, Zerbin era a un passo dal Frosinone, ma nelle ultime ore sono in molti ad aver messo in dubbio l’affare, citando anche un possibile ripensamento degli azzurri a tal riguardo. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale, ha cercato di fare chiarezza, svelando la decisione del club partenopeo.

Mercato Napoli, Zerbin verso Frosinone? Arriva la decisione

Cosa farà il Napoli con Alessio Zerbin, dopo la bellissima doppietta messa a segno nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina? A cercare di ricostruire il tutto e fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio.

Il giornalista ha svelato che il Napoli sembra intenzionato a mantenere la parola data al Frosinone, che intanto attende che si sblocchi definitivamente l’affare. Nessun dubbio, dunque, riguarda un colpo impostato ormai da tempo, da parte della società ciociara, che dovrebbe essere “alleato speciale” di un Napoli veramente scatenato in questa sessione di mercato.

Asse Napoli-Frosinone: c’è anche Popovic

Un altro nome che è divenuto d’attualità sull’asse tra Napoli e Frosinone c’è anche Matija Popovic, colpo che gli azzurri sembrano aver messo a segno in queste ore. Il calciatore arriva a parametro zero, dopo che è stato accostato a tanti club importanti come Bayern Monaco, Manchester City e Milan.

Il giocatore, stando a quanto si apprende da Sky Sport, è pronto a sostenere anche le visite mediche, per poi passare in prestito al Frosinone fino al prossimo giugno 2024.