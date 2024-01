Mercato Napoli, il Corriere annuncia: “Nuovo colpo degli azzurri, arriva a zero”

Secondo il quotidiano sportivo, il club partenopeo sta perfezionando l’acquisto di un nuovo giocatore. Superata la concorrenza di tanti top club

Non solo una bella vittoria, larga nel punteggio come da tempo non si vedeva e morale ritrovato, il Napoli sta facendo bene anche sul mercato. Dalla vittoria dello scudetto a maggio, con il nuovo campionato l’identità della squadra partenopea si era persa su tutti i fronti. Sia in campo che sul mercato non si è riusciti a fare nulla per confermare quanto di bello e straordinario visto durante la stagione scorsa.

Lo scialbo ottavo posto in campionato che, per salvare la stagione, deve trasformarsi almeno in una quarta posizione e per questo il mercato assume un significa ancor più importante. Chi attualmente occupa quel posto in Serie A è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nella partita con i viola invece la musica è cambiata. Il Napoli ha schiantato la Fiorentina con un netto 3-0 figlio di un grande lavoro di Mazzarri che, con la sua scelta di iniziare con la difesa a 3, ha nettamente sorpreso il suo collega Italiano, che ha poi confermato ai microfoni a fine partita.

Non solo Ngonge, ecco un altro attaccante per il Napoli

La vittoria di Riyad contro la Fiorentina avrà certamente dato coraggio agli azzurri che, lunedì sera, in finale affronteranno una tra Inter e Lazio. Intanto Aurelio De Laurentiis non smette di lavorare sul fronte mercato. La notizia era nell’aria già da diversi giorni ma, secondo quanto riportato in edizione odierna dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe perfezionando l’acquisto di Matija Popovic. Giovane talento serbo, classe 2006 e svincolato dal Partizan Belgrado. Centravanti di natura, può giocare anche più defilato. Si è messo in mostra agli Europei U17 dove, tra giocate di qualità, ha servito 3 assist.

Popovic-Napoli: quante concorrenti beffate

Sono tante le squadre che si sono mosse per lui in questo mercato di gennaio. Quella ad esserci andata più vicina è stata il Milan. Popovic negli scorsi giorni era a Milano per chiudere con i rossoneri. Alcuni disguidi con il suo entourage hanno fatto definitivamente togliere di mezzo la squadra allenata da Stefano Pioli.

Popovic era stato avvistato anche a Napoli, probabilmente per trattare con la società. Sarà un’operazione in sinergia con il Frosinone con il giocatore che fino a giugno sarà girato in prestito ai ciociari. Superata la concorrenza di Bayern Monco e Manchester City, ma era interessato anche il Bologna.