Ngonge ci sarà in finale di Supercoppa? L’indizio non lascia dubbi, svelata la decisione

Il Napoli è finale di Supercoppa Italiana dove lunedì sera affronterà una tra Inter e Lazio. Novità sui nuovi acquisti azzurri.

Mancano poco più di dieci giorni alla fine del calciomercato di gennaio. Un mercato nato per far sì che le squadre sfruttino le occasioni per potersi rinforzare in vista del proseguimento stagionale. Se durante i trasferimenti estivi, tra luglio e agosto, il Napoli ha sorpreso tutti negativamente, nel mercato di gennaio la dirigenza partenopea sembra scatenata. In effetti lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva promesso ai tifosi di porre rimedio a questa stagione sottotono andando sul mercato e acquistando nuovi giocatori che possano aiutare la squadra.

A Castel Volturno sono arrivati Pasquale Mazzocchi e Hamed Jr Traorè, gli unici due ufficiali per il momento. Acquistato anche Cyril Ngonge dal Verona per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Tra i migliori della squadra gialloblu, Ngonge ha messo a segno già 6 reti e fatto 3 assist. Classe 2000, era seguito da molte squadre in Serie A. Arrivato al Verona durante lo scorso mercato di gennaio, ci ha messo un anno a mettersi in mostra nel nostro campionato per poi fare subito il passaggio in una big come il Napoli. Ieri pomeriggio era a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, a breve arriverà anche l’ufficialità con il classico tweet del presidente.

Finale di Supercoppa – Tutti presenti a Riad

Assicurarsi un giocatore di talento come Ngonge non è stato certo semplice. Così come raccontato in edizione odierna dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha strappato l’attaccante belga alla Fiorentina. Il tutto è avvenuto con un blitz notturno mentre il patron partenopeo si trovava in Arabia Saudita per la Supercoppa.

Un accordo trovato in modo efficace e veloce. Tanti sono però i tifosi che si sono chiesti quando Traorè e Ngonge saranno effettivamente disponibili. Ebbene, come riportato dalle principali testate sportive italiane, con la finale raggiunta i due nuovi acquisti raggiungeranno la squadra a Riad.

Gli azzurri hanno strappato il pass per giocarsi la prima partita con un trofeo garantito della stagione. Una vittoria larga, 3-0 alla Fiorentina, come non si vedeva da tempo. Secondo successo di fila per Walter Mazzarri dopo quello ottenuto in campionato contro la Salernitana. Una volta ottenuta l’ufficialità del passaggio di Ngonge dal Verona al Napoli, insieme al nuovo compagno Traorè, potranno viaggiare in direzione Arabia Saudita. I due saranno a disposizione del tecnico toscano già lunedì per la finale. I colpi di mercato non finiranno qui. Le intenzioni della dirigenza sono quella di acquistare un centrocampista ed un difensore centrale.