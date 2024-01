Calciomercato Napoli, si complica l’affare a centrocampo: altri obiettivi nel mirino

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda un giocatore che la dirigenza del Napoli segue da tanto tempo e che era in pole position per diventare il prossimo acquisto

Il Napoli è in finale di Supercoppa italiana. Lunedì sera giocherà contro la vincente di Lazio – Inter per ottenere la possibilità di guadagnare il primo trofeo stagionale. Trofeo che, oltre a tanti introiti economici, potrebbe dare una svolta significativa alla stagione del Napoli, costellata da un rendimento altalenante e da un gioco troppo poco emozionante. I tifosi partenopei sperano nella vittoria di questa competizione, sui social sono tante le persone che si sono scagliate contro la Lega Calcio per l’organizzazione della manifestazione in Arabia Saudita.

Le immagini viste ieri sono chiare a tutte, l’Al-Awwal Stadium di Riad era praticamente semivuoto per la partita tra Napoli e Fiorentina. Se questi match fossero stati giocati in Italia, ci sarebbe stato probabilmente il tutto esaurito. Intanto gli azzurri si godono la finale e attendono di sapere il prossimo avversario. Questa sera alle 20 scenderanno in campo Lazio e Inter, con la squadra di Simone Inzaghi, detentrice del trofeo, molto favorita sui biancocelesti.

Napoli – Il mercato non si ferma

In attesa di sapere contro chi si giocherà la finale, il mercato del Napoli non si ferma. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità di Cyril Ngonge che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Una volta arrivato il via libera dalla società, l’attaccante belga e Traorè potranno raggiungere i nuovi compagni in Arabia Saudita.

Si è molto parlato su possibili affari di mercato tra Napoli e Fiorentina il cui match di ieri sarebbe stato un’occasione per l’incontro tra i due presidenti. Il Napoli era molto interessato ad Antonin Barak, centrocampista dei viola. Così come riportato da Niccolò Ceccrini, direttore di Tutto Mercato Web, Aurelio De Laurentiis non sarebbe convinto di affondare il colpo per il centrocampista ceco. La pista si sta sempre più raffreddando e la sensazione è che i campioni d’Italia verteranno le loro preferenze su altri profili.

Con il giovane Matija Popovic praticamente chiuso e girato in prestito al Frosinone, il Napoli mollerà la presa per Barak che seguiva già dai tempi di Verona e Udinese. Il mercato però non si ferma, la dirigenza partenopea è a caccia anche di un difensore centrale data la tanta emergenza che si è verificata in quel reparto negli ultimi mesi. Oumar Solet del Salisburgo è più di una suggestione. Il Napoli non sarebbe convinto dati i tanti infortuni che hanno spesso tenuto il giocatore a lungo in infermeria.