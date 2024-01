Ultim’ora Napoli: Ngonge è arrivato a Villa Stuart, visite mediche in corso

Tutto pronto a Villa Stuart per le visite mediche del nuovo acquisto del Napoli che sarà presto a disposizione di Walter Mazzarri

Era nell’aria ed oggi la notizia è confermata. Il giocatore era seguito da tempo dalla dirigenza che ha deciso di accelerare le trattative e di portarlo a Castel Volturno già in questa sessione di mercato. Archiviate le operazione per Hamed Jr Traorè che da qualche ora è ufficialmente diventato un calciatore del Napoli, il centrocampista ivoriano è stato preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni fino al prossimo 30 giugno.

Cyril Ngonge, attaccante belga classe 2000, vestirà la maglia azzurra del Napoli. Da pochi minuti è arrivato a Villa Stuart dove si sottoporrà alle classiche visite mediche di rito prima di firmare ufficialmente il contratto che lo legherà ai partenopei. Si legherà al Napoli fino al 30 giugno del 2028 e, tra prestito e riscatto, la cifra sborsata da Aurelio De Laurentiis si aggira sui 20 milioni.

Una nuova freccia per il Napoli

In questi momenti Cyril Ngonge sta svolgendo le visite mediche con il Napoli. Arrivato a Villa Stuart da pochi minuti si legherà alla squadra molto presto. Il Napoli in questo momento si trova a Riad, in Arabia Saudita dove sarà impegnato nella Supercoppa italiana. Per la prima volta il format vedrà quattro squadre contendersi il trofeo. Il Napoli affronterà questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sarà un match secco che, in caso di pareggio, prevederà prima i supplementari e poi i decisivi calci di rigore. L’ultima partita tra le due squadre si era conclusa con una netta vittoria della Fiorentina che espugnò lo Stadio Diego Armando Maradona.

In caso di vittoria contro i Viola, sia Ngonge che Traorè raggiungeranno la squadra a Riad e si metteranno a disposizione di Walter Mazzarri per la finale contro una tra Inter e Lazio.

Il mercato del Napoli però non si fermerà qui. Aurelio De Laurentiis potrebbe sfruttare l’occasione della partita tra Napoli e Fiorentina per parlare con la dirigenza viola di Antonin Barak. Il centrocampista della Repubblica Ceca interessa alla dirigenza del Napoli già dai tempi del Verona. Con Vincenzo Italiano non ha avuto molto spazio e per questo, una sua cessione già a gennaio, sarebbe certamente da mettere in conto. Secondo Transfermarket, è di 6 milioni di euro il prezzo del cartellino di Barak che potrebbe essere il prossimo acquisto di gennaio per il Napoli.

Di seguito il video dell’arrivo di Cyril Ngonge a Villa Stuart