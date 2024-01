Fiorentina, retroscena svelato da Barone sul Napoli: c’entra il mercato

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha svelato un particolare retroscena in chiave mercato. C’entra il Napoli.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa contro il Napoli di Walter Mazzarri, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset, svelando un retroscena di mercato. Il dirigente della società toscana ha parlato di un’operazione che ha coinvolto proprio il club partenopeo del presidente Aurelio De Laurentiis.

Joe Barone svela il retroscena: c’entra il Napoli

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a pochi minuti dall’inizio dal match di Supercoppa contro il Napoli di Walter Mazzarri. Sono diversi i temi toccati dal dirigente della Viola, tra questi anche Cyril Ngonge.

Su Cyril Ngonge, ultimo colpo cronologico piazzato dal Napoli in questa finestra di mercato, sembrava esserci anche la Fiorentina. Queste sarebbero state solo voci di mercato, stando alle recenti dichiarazioni rilasciate da Joe Barone.

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha tenuto a precisare che sull’esterno ormai ex Hellas Verona non c’era alcun interesse da parte del club viola. Il dirigente della società toscana ha fatto chiarezza: “Ngonge? Non eravamo sul calciatore, gli faccio i miei auguri per la sua avventura al Napoli”.