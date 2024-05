Danni al Maradona: “Resterà chiuso”, l’annuncio preoccupa i tifosi

La situazione del Diego Armando Maradona resta critica, la news delle ultim’ore lascia esterrefatti i tifosi azzurri.

La situazione del Diego Armando Maradona resta critica. L’impianto sportivo di Fuorigrotta, oggetto di numerose critiche da parte del patron Aurelio De Laurentiis, nonostante i lavori di ammodernamento degli ultimi anni ancora non garantisce una situazione degna.

Nel corso delle ultima annate, infatti, sono state tante le indiscrezioni, annesse ad immagini e video relative a situazioni fatiscenti all’interno del primo stadio cittadino. Alla fine, però, nulla si è mosso, se non l’astio tra Aurelio De Laurentiis e la giunta comunale, amplificatosi di settimana in settimana a furia di botta e risposta tra le due parti.

Stadio Maradona, situazione preoccupante: le ultime news mettono i brividi

Si è discusso molto sull’agibilità del Maradona. Tante volte quest’ultima è stata messa in dubbio, nonostante ciò, le gare interne si sono sempre svolte con regolarità. Almeno sino ad oggi, considerando l’ultima indiscrezione rilasciata dal quotidiano cittadino, Il Mattino.

Il sopracitato giornale, nella sua edizione odierna, ha informato i propri lettori di una situazione grave relativa allo stadio, nello specifico ai settori inferiori della Curva B. I tecnici della Edilizia sportiva, infatti, a seguito di un sopralluogo avvenuto a seguito dell’intenso fenomeno bradisismico di aprile, hanno appurato delle criticità nelle gradinate della zona B4 del sopracitato settore.

Queste problematiche, sempre stando a quanto riportato dai tecnici, sarebbero certamente riconducibili alle ultime scosse, di forte intensità. Scosse avvenute nel corso della gara interna tra Napoli e Frosinone, il 14 aprile, con 3 scosse di intensità 3.7, 3.1 e 2.7. Movimenti sismici che hanno spaccato l’elemento prefabbricato su cui poggia la gradinata. Per questa motivazione, dal 22 aprile sono partiti urgentemente i lavori, per una spesa di 113 mila euro. Le tempistiche inizialmente previste erano di 45 giorni, ma a quanto pare, saranno ben più lunghe, obbligando la società a tenere chiuso il settore per questi lavori urgenti.

Insomma, non ci sarà il pienone per le ultime uscite al Maradona, non per la mancanza di passione, con i tifosi che nonostante i risultati pessimi hanno mostrato tutto il loro amore incondizionato, bensì per una situazione sviluppatasi a seguito della situazione dei Campi Flegrei. Una situazione da monitorare, che sta destando non poche preoccupazioni nella città partenopea, che da ormai mesi convive nella zona flegrea con scosse costanti, per un fenomeno bradisismico che dopo molti anni è tornato a farsi intensamente attivo.