Lozano avvisa il sostituto di Osimhen: parole a sorpresa, avete sentito?

Lozano, campione d’Olanda con il PSV, ha rilasciato alcune dichiarazioni su un obiettivo di mercato azzurro.

El Chucky Lozano è stato uno dei protagonisti dello scudetto. Il messicano, arrivato nel 2019 e vincitore della Coppa Italia nel 2020, ha poi contribuito alla vittoria del tricolore nello scorso campionato, arando con costanza la fascia destra, dal primo minuto o da subentrato.

Questa estate, complice la volontà di non rinnovare al ribasso, Lozano è stato ceduto, direzione Olanda, nuovamente al PSV. Una scelta rivelatasi felice, considerando che con i biancorossi l’attaccante esterno si è laureato campione d’Olanda, vincendo per il secondo anno consecutivo un campionato nazionale.

Lozano, le parole a sorpresa sul possibile sostituto di Osimhen: “In Italia è difficile”

Insomma, una annata vissuta in maniera diametralmente opposta rispetto a quella dei propri ex compagni per Lozano. L’esterno del PSV e della nazionale messicana, che nei giorni scorsi attraverso Instagram aveva festeggiato l’anniversario dello scudetto, si è espresso ai microfoni del portale messicana TUDN.

Nello specifico, il Chucky ha analizzato la situazione di un suo compagno di nazionale, tra i nomi accostati al Napoli per il post Osimhen:

“Gimenez via dal Feyenoord? Credo sia arrivato il momento, sono anni che segna tanti goal in Olanda. Non è facile, lo so bene, ma deve provare a fare lo step successivo. Sarebbe un buon test per lui questo salto. Italia? La Serie A è difficile, lavorano tanto sulla fase difensiva, per questo per un attaccante è complicato giocarci, ma credo che segnerebbe anche lì”.

Gimenez è il bomber protagonista del Feyenoord, con cui si è messo in mostra anche nel corso di questa stagione attirando le attenzioni dei massimi club europei. Tra questi anche il Napoli, che in estate resterà orfano di Victor Osimhen. Il nigeriano verrà ceduto a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 120 – 130 milioni.

Una cifra monstre, che permetterà agli azzurri di ergersi protagonisti tra poco più di un mese. Tra le opzioni potrebbe appunto esserci Gimenez, per un attacco che tornerebbe a parlare messicano dopo un anno di distanza. Staremo a vedere, sono tanti, forse troppi i nomi accostati al club partenopeo, un pò come sta accadendo per la panchina che tra 3 gare resterà vacante. Insomma, non resta che attendere, manca poco e scopriremo tutti qualcosa in più in merito.