Napoli in Europa: quali casi favoriscono la qualificazione azzurra

Le possibilità di vedere il Napoli in Europa, nonostante le prestazioni indegne, restano buone, analizziamo i casi.

Il pari con l’Udinese ha fatto sorgere dubbi in merito alla reale voglia d’Europa del Napoli. Quella in Friuli è stata infatti solamente l’ennesima prestazione indegna e senza senso degli ex campioni d’Italia, ormai lontanissimi parenti della squadra che furono.

Attualmente il Napoli occupa l’ottavo posto, ultimo posizionamento utile per l’Europa, nello specifico la Conference League, in quella che è una battaglia con la Fiorentina, a meno 1, ma con una gara da recuperare, seppur ostica, contro l’Atalanta dell’obiettivo per la prossima panchina azzurra, Gianpiero Gasperini.

Napoli, tutte le combinazioni per l’Europa: possibili nove posti per le italiane?

Questa stagione, per la prima volta, la Serie A potrà usufruire dei 5 posti Champions. Una sorta di paradosso il fatto che proprio nella stagione più semplice il Napoli abbia dovuto abdicare per la qualificazione all’Europa che conta, ma ahimè sarà così.

Il quinto posto Champions, ha così allargato di una posizione la classifica utile per le qualificazioni alle coppe europee. Insomma, grazie al quinto posto il Napoli può sperare di continuare nel proprio primato che lo vede da 14 anni qualificato costantemente in Europa. A riportarlo La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna ha fatto il punto sulle possibili combinazioni che potrebbero permettere alle italiane di qualificarsi in: Champions League, Europa League o Conference League.

Nel caso in cui nessuna italiana vincesse, i posti resterebbero 8 appunto: 5 per la Champions, 2 per l’EL e uno per la Conference. In caso di vittoria dell’EL da parte di Roma o Atalanta, i posti resterebbero 8, ma con ben 6 italiane in Champions, 1 in EL ed 1 in Conference. Se la Fiorentina vincesse la Conference, invece, tutto cambierebbe: i viola si ritroverebbero qualificati in Europa League di diritto, ampliando i posti in Europa addirittura a nove: 5 Champions, 3 EL ed 1 in Conference.

Una possibilità, che accadrebbe anche in caso di doppio trionfo europeo, con una vittoria in EL ed una in Conference da parte delle 3 italiane in gioco. In quel caso i posti sarebbero 9, così suddivisi: 6 in Champions, 2 in El ed 1 in Conference. Insomma, il Napoli stenta, il gioco latita e la voglia scarseggia, nonostante ciò, pare che il destino voglia tendere la mano ai partenopei, coglieranno l’occasione? Certo che ci vorrebbe un vero harakiri per finire fuori dall’Europa.